Пересадка “органів” від недружніх донорів: трофейна техніка допомагає рембату воскрешати танки поблизу передової

“Леопарди”, “Абрамси” й “Челенджери” ще тільки їдуть, а бити російських окупантів нам треба вже, тож українські воїни це роблять на наших танках і бронемашинах. Після сутичок із ворогом і до того не нові машини потребують прискіпливої уваги від бійців ремонтних батальйонів, йдеться в ТСН.

“Ми билися з російською колоною, в якій налічувалось, я не знаю, місцеві казали, що там десь 80-ти одиниць техніки. І це було, щоб ви зрозуміли: дорога чотири полоси - ми з одного боку дороги, а вони - з другої”, - так військовослужбовець ремонтного батальйону Роман розповідає, як виглядає сучасний танковий бій.

Він має чималий бойовий досвід командира танку, але після кількох поранень та контузій, медики наполягли аби чоловік змінив фах. Та йти з війська, а тим більше від танків, Роман не погодився. Разом із побратимами колишній командир танку став технічним “реаніматологом”.

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Недалеко од передової українські військові з механізованої, князівської бригади, цілодобово ріжуть, крутять та латають українську броню. “Майже кожна одиниця, що є у нас на озброєнні, вже побувала на ремонті. Деякі повторно…Кожна машина має різні ступені виходу з ладу - чи бойові пошкодження. Тобто, все це залежить від характеру поломки”, - кажуть ремонтники.

Військовослужбовці ремонтного батальйону гуртом намагаються подарувати друге життя понівеченому рухомому апарату українських бронемашин й танків. “Останнім часом дещо збільшилась кількість машин, які були саме пошкоджені від артилерії противника”, - розповідає ремонтник Руслан.

Повертати до життя бойові машини після влучань ворожих снарядів дуже важко. “Якшо вже влучили, то тоді важче робити машину. Зараз, якшо так щось поламалося, ще можна. А якшо вже влучає, осколки всередині, розбите все, тоді найважче”, - додає Іван.

Термін - повернення бронемашин у стрій, кажуть військові рембату, прямо залежить від наявності запчастин. З ними ж, зізнаються механіки, справжня біда. Ремонт техніки може тривати від доби - до місяця часу. Доводиться майструвати, вигадувати й навіть, опановувати пересадку “органів” від недружніх “донорів”, які військові здобувають у боях з росіянами.

Тут вистачає танків, де на бортах ще видно латинські літери і бронемашин піхоти, на яких вже зафарбували тактичні символи агресора. Трофейну техніку, яку можна відновити, бійці рембату, не вагаючись, повертають у стрій. Термін реанімації бойових машин військові механіки князівської бригади намагаються скоротити до мінімуму.

На передовій, твердить Роман, спираючись на власний досвід забагато броні не буває. “Люди у нас, як ми бачимо за прошлий рік, вони дійсно сталеві! Нам просто треба побільше техніки”, - каже військовослужбовець ремонтного батальйону Роман.

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