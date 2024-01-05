Пересадка печінки та корекція вади серця: в Україні провели унікальну операцію 9-місячній дівчинці

Після втручання дівчинка почувається добре.

У столичному Охматдиті провели унікальну операцію - пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця. Втручання вирішили об'єднати, щоб не нашкодити пацієнтці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

9-місячну Тетянку привітати дівчинку з виписуванням зібралося кількадесят лікарів.

"Команда, в якій важливі всі: від нянечки, яка прибирає, закінчуючи головою Комітету Верховної Ради", - каже генеральний директор НДСЛ "ОХМАТДИТ" Володимир Жовнір.

Крихітка з'явилася на світ торік у лютому. Вроджена вада серця та біліарна атрезія - затримка жовчі в печінці - такі діагнози почули від лікарів батьки.

Тетяна

"Стан на момент прийняття рішення був такий, що кожного дня могла трапитись подія, яка б унеможливила взагалі операцію", - каже анестезіолог-реаніматолог Андрій Висоцький.

Корекція вади серця і трансплантація печінки від мами-донора. Оперувати дитину з інтервалом у кілька днів було ризиковано - могла розпочатися кровотеча.

"Прийняли рішення - це буде одна операція. Одна операція, яка буде розділена на три частини", - каже хірург-трансплантолог Олег Годік.

За життя маленької Тані боролися кілька бригад лікарів. Майже добу вони провели в операційній. Роботу хірургам ускладнювала критично мала вага дитини.

"Під час оперативного втручання ми зіткнулися з маленькою проблемою, коли частка печінки була досить великою", - каже хірург-трансплантолог Олег Годік.

Таку операцію в Україні робили вперше. Зараз Тетянка оговтується від пережитого і всміхається на камеру. Набралася сил і мама-донор.

2023 рік став роком надскладних операцій із пересадки органів.

"Я подивився статистику за минулий рік. Ми провели практично 600 трансплантацій без залучення іноземних фахівців", - каже голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Нагадаємо, у Львові жінці провели рідкісну операцію.

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