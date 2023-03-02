Переселенці на Буковині вирішили руйнувати стереотипи і відкрили єдину на все селище книгарню

У селищі Берегомет, на Буковині, відкрили першу за часи незалежності книжкову крамницю. Там можна не тільки купувати книги, а й почитати їх та обміняти на свої. Власників застерігали - ця ідея підходить лише для міста, йдеться в ТСН.

На центральній вулиці селища Берегомет, посеред аптек та продуктових магазинів, вирізняється один із книгами на вітрині. У перша і єдина тут книгарня і відкрила її Тетяна, яка з родиною переїхала сюди з Чернівців. Зізнаються, зрозуміли, що у селищі бракує затишного місця, де можна було б відпочити з користю, тож і наважились відкрити не просто кав’ярню, а й із бібліотекою в ньому. “Люди можуть прийти почитати, або взяти нашу книгу, або принести свою на обмін. Не лише прийти, купити, а й посидіти, поспілкуватись, випити кави”, - каже Тетяна.

Зайцеві власноруч відремонтували орендоване приміщення і лише почали наповнювати його книгами. Нині тут переважно дитяча література, а ще відвідувачі просять українську класику. “Леся Українка, Ольга Кобилянська, Шевченка читають. Це дуже приємно”, - каже Таня.

Це і є відповідь тим, хто відговорював подружжя, мовляв - паперові книги - це вчорашній день, тай бізнес цей хіба для міста. “Було багато людей, які заходили і казали: «Та книги зараз ніхто не читає». Але я знаю, що є люди, які книги люблять. Я на них і розраховувала, я на них і чекаю”, - каже власниця.

“Прийшла одна жіночка і сказала, що вже не буде їхати на автобусі в Чернівці, щоб онуку купити книжку. Це повний стереотип, що якщо це село, то тут не читають, живуть неосвічені люди”, - зазначає чоловік Тетяни Вадим.

У будні дні тут більше школярів. “У нас одна бібліотека на весь Берегомет, тому це прекрасно, що тут можна взяти і почитати щось”, - каже школярка Софія, яка після уроків прийшла по улюблену фантастику та детективи.

У вихідні ж заходять цілими родинами. Зайцеві певні, навіть якщо книгу просто погортають, п’ючи каву, це перший крок, щоб уже невдовзі стати читачем. “Такі часи, що думаєш, як бути корисним в цей час і ми подумали, що це хороша справа. Це розвиток дітей, розвиток нашої громади”, - переконує Вадим.

У селищі на Буковині відкрили першу за часи незалежності книжкову крамницю

Нагадаємо, що книжки для дітей та дорослих відтепер можна почитати просто в "Пунктах незламності". По всій країні розповсюдять 50 тисяч примірників, їх надали різні українські видавництва. До збору літератури долучились і закордонні книгодрукарні.

Ініціатива розпочалася рік тому як благодійна акція "Українським дітям - українську книгу". Літературу почали передавати передусім у місця, де живуть евакуйовані родини, зокрема пересилали із-за кордон, а тепер же акція розширилась.

Понад дві тисячі примірників українських книг відправили пораненим воїнам до шпиталів, а також - читачам зруйнованих дитячих бібліотек Миколаївщини та Херсонщини. Такі собі міні-читальні в "Пункті незламності" представили на території студмістечка в Києві.

Книжки для всіх: у Пунктах незламності можна почитати українську літературу

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