Переселенці, які знайшли прихисток на Буковині, висадили в Карпатах дві тисячі дерев

Переселенці, які знайшли прихисток на Буковині, висадили в Карпатах дві тисячі дерев

Переселенці, які тікаючи від обстрілів, знайшли прихисток на Буковині, - висадили в Карпатах дві тисячі дерев.

Таким чином мешканці з "гарячих точок" вирішили віддячити місцевим за гостинність і залишити добру згадку про себе.

Детальніше про ініціативу - у сюжеті ТСН.

Буковинські Карпати - густі величні ліси. Більшість із переселенців подібну красу бачать уперше. У мальовничих буковинських селах вони знайшли прихисток, втікаючи від війни. Дві сотні переселенці шикуються за інструментами та одягом: хочуть віддячити місцевим за гостинність.

Хтось встигає сфотографуватися, а малеча наспівує патріотичні пісні. Лунає: "А ми нашу славну Україну - гей-гей розвеселимо".

Ялинками та модринами треба засадити пів гектара, іструктують лісівники. Наголошують, що корінь не має бути загнутий, добре втрамбований глиною.

Пані Оксана, переселенка з Маріуполя, розповідає про свій дім в теперішньому часі. Втім, ні її городу, ні оселі, ні школи, де вона була директоркою, вже немає. Під час обстрілу загинув і її чоловік. Дивом їй та дітям вдалось вирватись із пекла. За її словами, у рідному Маріуполі з учнями долучались до екологічних акцій. Вірить, що так буде знову.

Віддячити місцевим: на Буковині переселенці висадили дві тисячі дерев

Пані Тетяна з Києва досвідчена садівниця. Вона хоче залишити в цих краях частинку себе. "Ми прожили тут майже три місяці. Повинні чимось допомогти і залишити щось про себе добре", - каже киянка.

Завдяки переселенцям буковинський ліс поповнився майже двома тисячами дерев. Кожен мріє про такі акції і в своїх рідних містах.

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