Переселенці збережуть стаж: новий проєкт від Пенсійного фонду

З’явилася можливість без походів до установ і паперової тяганини “докупити” собі роки страхового стажу.

Забезпечити собі страховий стаж в Україні можна, навіть проживаючи наразі за кордоном. Уряд розробив новий цифровий інструмент, який дає можливість добровільно і головне - в режимі онлайн вносити страхові внески, які потім забезпечать пенсію. Для цього потрібно лише зайти на портал Пенсійного фонду.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Через війну багато працездатних людей опинилися за кордоном або ж в Україні внаслідок бойових дій залишилися без легальних доходів. А отже - не мають можливості сплачувати страхові внески.

“Докупити” роки стажу для пенсії можна було й раніше. Але тепер є можливість зробити це заздалегідь - без походів до установ і паперової тяганини. І з-за кордону також. Людина сама визначає, коли і яку суму платитиме. А система вирахує - у скільки років стажу це обернеться. До прикладу, зараз один місяць - це страховий внесок у сумі тисяча чотириста гривень.

Це можливо робити дистанційно з-за кордону, доплачуючи єдиний соціальний внесок, навіть якщо ви там неофіційно працюєте або отримуєте соціальну допомогу – це жодним чином не впливає на можливість в Україні продовжувати формувати свій страховий стаж, щоб, досягнувши пенсійного віку, отримувати відповідну пенсію.

Нагадаємо, громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, спрощують призначення пенсій. Зокрема, тепер виплата здійснюватиметься від дня досягнення встановленого віку.

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