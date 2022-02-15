Пересидіти небезпеку: на заході України житло та офіси бронюють жителі східних та південних регіонів

Пересидіти небезпеку: на заході України житло та офіси бронюють жителі східних та південних регіонів

У західних областях України - бум на оренду нерухомості.

На тлі можливої російської агресії в містах на заході України різко збільшився попит на нерухомість. Житло та офіси бронюють жителі східних та південних регіонів, рідше - столиці. У розмовах із рієлторами потенційні орендатори не приховують, що хотіли би пересидіти небезпеку. Переломними стали минулі вихідні.

Про те, які помешкання обирають і чи позначився ажіотаж на цінах на нерухомість, йдеться 14 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

За словами рієлторів, нерухомістю в Івано-Франківську активно цікавляться вже 2 тижні.

Телефонують щодня — переважно, зі сходу та півдня України. Здебільшого великі компанії шукають офіси та житло для своїх співробітників. Цікавляться орендою також зірки шоу-бізнесу.

За словами голови обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Віктора Фурдіяки, люди цікавляться орендою від 2 до 4 місяців з можливістю перегляду - або пролонгування, або ні. Дехто вже й зробив передоплату.

У сусідньому Львові більшість орендодавців на такий короткий час здавати свою нерухомість не хочуть. Тутешні рієлтори кажуть: ситуація кардинально помінялася цими вихідними. “Якщо раніше лише цікавилися пропозицією та цінами, то зараз люди реально переселяються.

“Купують собі заміські будинки і квартири з ремонтом, в яких вже можна жити”, - розповідає рієлторка Тетяна Мурадова.

За словами Тетяни, у неї були клієнти, які забронювали житло на 10 днів, щоб перебути тут небезпечний період, але скасували бронь, щоби поїхати за кордон - вони поміняли Львів на Польщу. Також було звернення від невеличкої громади - дитячого навчального центру з проханням розмістити 120 людей. Їх скерували до Моршина та Трускавця - там санаторії і є більше можливостей.

У Чернівцях найчастіше питають про таунхауси, приватні будинки і заміську нерухомість. Останній дзвінок був від бізнесменів з Києва. Компанія шукає в оренду 20 квартир для працівників - умебльованих з євроремонтом. Буквально на тиждень-два часу.

“Це закордонна компанія. Їм потрібно 13 однокімнатних квартир і 8 двокімнатних. Сказали, що їм дали вказівку переселити людей ближче до Європи”, - розповідав рієлтор Євгеній Манзак.

Навіть житло, яке здають подобово, у Чернівцях на сьогодні майже усе вже зайняте.

Тим часом у Тернополі та Луцьку спокійніше. Хоча попит також збільшився.

Зокрема, у Тернополі шукають одно- або двокімнатні квартири. Переважно сім'ї з дітьми.

“Була вимога, щоб недалеко від парку. Якщо з дітьми — щоб дитсадок був поруч. А ще - доступність до Центру”, - розповідає рієлторка Ольга Грицева.

За словами луцького рієлтора Романа Вольчинського, попит на нерухомість збільшується останніх тиждень-півтора. Звертаються, переважно, люди з Харкова, Києва, Дніпра.

Попри ажіотаж на нерухомість ціни на оренду не зросли ніде, крім Львова. Місяць у двох- чи трикімнатній квартирі коштує від 6 до 10 тисяч гривень.

Наслідки російської агресії: на заході України фіксують бум на оренду нерухомості

Автори: Алла Пасс, Світлана Павук, Вікторія Танасійчук, Наталя Волосацька, Тетяна Хомич

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