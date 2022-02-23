Пересувні блокпости та охорона стратегічних об'єктів: у Харківській області посилюють безпеку через загрозу РФ

Пересувні блокпости та охорона стратегічних об'єктів: у Харківській області посилюють безпеку через загрозу РФ

Збільшена кількість нарядів у районах та патрулювання.

Від сьогодні на вулицях Харкова побільшало поліцейських та нацгвардійців. На станціях метро, на вокзалі, біля інших стратегічних об‘єктів працюють правоохоронці з кінологами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На в’їздах до Харкова СБУ встановлює пересувні блокпости. Вони регулярно змінюють локації. Там можуть перевірити посвідчення водіїв та оглянути автомобіль. Охороняють також консульство Російської Федерації. Там зранку чергує одразу три десятки військових.

“Особовий склад поліції та всі наявні сили та засоби переведено у готовність до реагування на зовнішні та внутрішні загрози. Працівники, які перебували у відпустках, відкликані та приступили до виконання службових обов‘язків. Підрозділи переведені на посилений режим служби”, - сказав В‘ячеслав Давиденко, заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області.

Лише учора у місті запобігли організації серії терактів у церквах Московського патріархату. А спроби дестабілізувати ситуацію, за даними СБУ у Харкові, фіксують щодня.

“Було відловлено 3 групи, які здійснювали фото-відеофіксацію місць скупчення людей, об‘єктів критичної інфраструктури. Бачимо активне намагання втрутитися з тієї сторони у діяльність нашого так званого кримінального світу і залучити їх до протестних акцій, до розхитування ситуації”, -додав Роман Дудін, директор управління СБУ у Харківській області.

Обласні чиновники - окрім удосконалення укриттів та запасів продуктів і медикаментів - також хочуть модернізувати систему сповіщення.

Вже завтра, кажуть, запрацює безпековий інтернет-портал при обладміністрації.

“Там буде зведена абсолютно вся інформація від силового блоку і від цивільного захисту. Покроковий алгоритм дій, зокрема”, - заявив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

На Харківщині готуються до прийому переселенців з Донбасу. Відомо, що до Харкова приїхали 2 родини зі Станиці Луганської, а до волонтерів за останні дні надійшла понад сотня телефонних дзвінків. Для втікачів від війни область виділила санаторій.

На південному вокзалі Харкова волонтери відкриють пункт допомоги біженцям. Людям допоможуть оселитися та видаватимуть харчові набори та необхідні речі.

Що зміниться із запровадженням надзвичайного стану у східних та південних областях | Новини України

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