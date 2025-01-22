Переведення бійців ПСУ в піхоту: кіборг "Вектор" пояснив, чому це відбувається

За словами військового, перекидання бійців Повітряних сил у піхоту почалося не зараз, а ще за часів АТО.

Його позивному "Вектор" стільки ж років, скільки російсько-українській війні. 11 років тому він залишив анексований ворогом Крим, щоб не зрадити присягу. А потім став одним з кіборгів, які тримали оборону Донецького аеропорту. Нині Борис Рябуха – командир зведеної стрілецької бригади Повітряних сил.

Наскільки нормально перекидати бійців з Повітряних сил у сухопутні підрозділи – "Вектор" розповів кореспондентці ТСН.ua Аллі Пасс.

За словами військового, перекидання бійців Повітряних сил почалося не зараз, а ще за часів АТО – від 2014 року.

"Це був підрозділ такий добровольців Повітряних сил, називався "Дика качка", який обороняв позицію "Зеніт" в Авдіївці поблизу Донецького аеропорту. Скажімо так, це [зведена стрілецька бригада Повітряних сил – ред.] такий "прототип" того підрозділу "Дика качка", який став, власне, поштовхом для формування зведеної стрілецької бригади", – пояснив Рябуха.

Він додав, що коли почалося повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, в Повітряних силах було дуже багато добровольців, які стали основою стрілецької бригади.

"У нас дуже багато добровольців було, які рвалися на фронт, хотіли брати в цьому участь. Але через специфіку нашої роботи не всі мають можливість побути десь "на передку". Тому спочатку була сформована зведена стрілецька бригада саме от на таких добровольчих засадах", – зазначив військовий.

Отже, добровольці з Повітряних сил, які мають бажання виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, переводяться до зведеної бригади ПСУ.

"Вони потрапляють сюди в бригаду і виконують з усіма разом усі ці завдання. Так воно далі й рухається, але людей завжди не вистачає. Куди не подивишся, завжди треба люди, люди, люди, люди", – зазначив Борис Рябуха.

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Нагадаємо, певну кількість військовослужбовців Повітряних сил уже перевели до сухопутних підрозділів для посилення бригад на фронті. Авіатехніки Повітряних сил ЗСУ 14 січня звернулися до народу із проханням про розголос ситуації. За словами одного з бійців, таке рішення ставить під загрозу захист цілих регіонів, зокрема ускладнить обслуговування авіації.

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