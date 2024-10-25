Переведення годинників: що потрібно знати про вплив на здоров'я і в чому проблема

Уже в цю неділю, 27 жовтня, українці перейдут на зимовий час і переведуть свої годинники на одну годину назад.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Чи варто переводити годинники і у чому складність

Про те, чи варто переводити годинники, чи нарешті зупинитися на якомусь часі? Ці розмови велися давно. А уже у липні цього року парламент ухвалює закон про скасування сезонного переведення годинників. За яким, у цю неділю, 27 жовтня, Україна востаннє має перейти на зимовий час і на ньому залишитися назавжди.

Верховна Рада

Автор та ініціатор законопроекту Руслан Стефанчук виклав свої аргументи, зокрема, що економічну доцільність переводити стрілки за останні понад 40 років, як ми це робимо, так ніхто і не довів. А от лікарі та вчені постійно кажуть про негативний вплив на самопочутті людей.

"Здавалося, одна година туди сюди не так страшно. Це може здатися не так страшно абсолютно здоровим людям, які живуть в гнучкому графіку, от їм дійсно не так страшно. Якщо ми говоримо про людей у яких уже наявні серцево-судинні чи хронічні захворювання, маємо наприклад збільшення ймовірності смертності в ці дні", - каже кандидатка біологічних наук Ольга Маслова.

А ще згідно дослідженнь, коли ми переводимо стрілки, особливо на літній час - зростає кількість ДТП. Усе через негативний вплив, коли у цей день люди мають прокидатися на годину раніше.

Якщо зобразити все схематично - більше 80 відсотків нашої території знаходиться в умовному другому поясі, він же київський час. Але частина східних територій - в третьому поясі. А шматочок Закарпаття взагалі має перший часовий пояс. І це означає, що коли Україна назавжди залишиться на зимовому, на київському часі, то влітку світатиме приблизно о 3 годині ночі, а темно буде вже близько восьмої. Особливо це відчуватимуть мешканці сходу.



"Відповідно ідеального рішення, яке б одразу в одну секунду всіх влаштувало, в принципі не існує, але серед отих рішень, які на сьогодні обговорювались, рішення зупинитись на зимовому, тобто на Київському природному географічному часі видається раціональним", - каже кандидатка біологічних наук Ольга Маслова.

Ольга Маслова.

Коли почали переводити годинники

Про переведення годинників замислювалися ще наприкінці 19 і початку 20 століть. Все, аби не втрачати ранкове світло у літній період. За радянських часів стрілки переводили з 1981 року. І ця спадщина залишилася у незалежній Україні.

Відтоді було кілька спроб це скасувати і залишитися на одному часі. В 2011 році Парламент навіть ухвалив постанову, за якою Україна мала б залишитись на літньому часі. Однак таким рішенням були незадоволені мешканці західних регіонів, бо тоді їм би довелось йти на роботу і вести дітей до школи у темряві. Тож через місяць постанову анулювали.

Після цього, до ідеї скасування переходу на літній час, повернулися вже у 2021. Тоді парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні, але далі у другому - провалив. Тут вже нарікали, що так про літні світлі вечори можна забути.

Законопроєкт знову відправився на доопрацювання. Руслан Стефанчук додав до нього норму, що органи місцевого самоврядування мають право у разі необхідності рекомендувати час початку робочого дня. З цими правками проєкт цьогоріч і ухвалили. Після чого, чи не одразу на сайті президента зявилася петиція з проханням накласти на нього вето. Попри усі заклики Стефанчука про важливість цього закону і що насправді це питання державної політики і захисту територіальної цілісності, зокрема. Адже зимовий, тобто київський час не буде збігатися з московським.

Як переводять годинники в інших країнах

Щодо досвіду інших країн - двічі на рік крутять стрілки у понад 70 країнах світу. І хоча у 2021 році Європейський союз дозволив своїм країнам самостійно вирішувати змінювати час або ж ні, більшість з них залишається вірними традиції.



Закон, який був ухвалений ще у липні, президент України досі не підписав. Отже питання - чи в останнє ми маємо перевести стрілки, так і лишається відкритим. Не відреагував Зеленський і на петицію накласти вето, яка вже давно набрала необхідну кількість голосів.

А напередодні у ЗМІ з посиланням на особу з офісу президента зявилася інформація, що президент нібито і не збирається підписувати даний закон. Але її на Банковій одразу спростували. Щоправда, так і не пояснили - чи буде цей закон підписаний.

Скандальне переведення годинників: Україна переходить на зимовий час!

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