Переведення годинників: що потрібно знати про вплив на здоров'я і в чому проблема

Двічі на рік крутять стрілки у понад 70 країнах світу.
Уже в цю неділю, 27 жовтня, українці перейдут на зимовий час і переведуть свої годинники на одну годину назад.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.
Чи варто переводити годинники і у чому складність
Про те, чи варто переводити годинники, чи нарешті зупинитися на якомусь часі? Ці розмови велися давно. А уже у липні цього року парламент ухвалює закон про скасування сезонного переведення годинників. За яким, у цю неділю, 27 жовтня, Україна востаннє має перейти на зимовий час і на ньому залишитися назавжди.
Автор та ініціатор законопроекту Руслан Стефанчук виклав свої аргументи, зокрема, що економічну доцільність переводити стрілки за останні понад 40 років, як ми це робимо, так ніхто і не довів. А от лікарі та вчені постійно кажуть про негативний вплив на самопочутті людей.
"Здавалося, одна година туди сюди не так страшно. Це може здатися не так страшно абсолютно здоровим людям, які живуть в гнучкому графіку, от їм дійсно не так страшно. Якщо ми говоримо про людей у яких уже наявні серцево-судинні чи хронічні захворювання, маємо наприклад збільшення ймовірності смертності в ці дні", - каже кандидатка біологічних наук Ольга Маслова.
А ще згідно дослідженнь, коли ми переводимо стрілки, особливо на літній час - зростає кількість ДТП. Усе через негативний вплив, коли у цей день люди мають прокидатися на годину раніше.
Якщо зобразити все схематично - більше 80 відсотків нашої території знаходиться в умовному другому поясі, він же київський час. Але частина східних територій - в третьому поясі. А шматочок Закарпаття взагалі має перший часовий пояс. І це означає, що коли Україна назавжди залишиться на зимовому, на київському часі, то влітку світатиме приблизно о 3 годині ночі, а темно буде вже близько восьмої. Особливо це відчуватимуть мешканці сходу.
"Відповідно ідеального рішення, яке б одразу в одну секунду всіх влаштувало, в принципі не існує, але серед отих рішень, які на сьогодні обговорювались, рішення зупинитись на зимовому, тобто на Київському природному географічному часі видається раціональним", - каже кандидатка біологічних наук Ольга Маслова.
Коли почали переводити годинники
Про переведення годинників замислювалися ще наприкінці 19 і початку 20 століть. Все, аби не втрачати ранкове світло у літній період. За радянських часів стрілки переводили з 1981 року. І ця спадщина залишилася у незалежній Україні.
Відтоді було кілька спроб це скасувати і залишитися на одному часі. В 2011 році Парламент навіть ухвалив постанову, за якою Україна мала б залишитись на літньому часі. Однак таким рішенням були незадоволені мешканці західних регіонів, бо тоді їм би довелось йти на роботу і вести дітей до школи у темряві. Тож через місяць постанову анулювали.
Після цього, до ідеї скасування переходу на літній час, повернулися вже у 2021. Тоді парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні, але далі у другому - провалив. Тут вже нарікали, що так про літні світлі вечори можна забути.
Законопроєкт знову відправився на доопрацювання. Руслан Стефанчук додав до нього норму, що органи місцевого самоврядування мають право у разі необхідності рекомендувати час початку робочого дня. З цими правками проєкт цьогоріч і ухвалили. Після чого, чи не одразу на сайті президента зявилася петиція з проханням накласти на нього вето. Попри усі заклики Стефанчука про важливість цього закону і що насправді це питання державної політики і захисту територіальної цілісності, зокрема. Адже зимовий, тобто київський час не буде збігатися з московським.
Як переводять годинники в інших країнах
Щодо досвіду інших країн - двічі на рік крутять стрілки у понад 70 країнах світу. І хоча у 2021 році Європейський союз дозволив своїм країнам самостійно вирішувати змінювати час або ж ні, більшість з них залишається вірними традиції.
Закон, який був ухвалений ще у липні, президент України досі не підписав. Отже питання - чи в останнє ми маємо перевести стрілки, так і лишається відкритим. Не відреагував Зеленський і на петицію накласти вето, яка вже давно набрала необхідну кількість голосів.
А напередодні у ЗМІ з посиланням на особу з офісу президента зявилася інформація, що президент нібито і не збирається підписувати даний закон. Але її на Банковій одразу спростували. Щоправда, так і не пояснили - чи буде цей закон підписаний.
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