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Переведення годинників: що потрібно знати про вплив на здоров'я і в чому проблема

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Переведення годинників: що потрібно знати про вплив на здоров'я і в чому проблема

В Україні дискутують щодо переведення годинників

Двічі на рік крутять стрілки у понад 70 країнах світу.

Уже в цю неділю, 27 жовтня, українці перейдут на зимовий час і переведуть свої годинники на одну годину назад.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової. 

Чи варто переводити годинники і у чому складність

Про те, чи варто переводити годинники, чи нарешті зупинитися на якомусь часі? Ці розмови велися давно. А уже у липні цього року парламент ухвалює закон про скасування сезонного переведення годинників. За яким, у цю неділю, 27 жовтня, Україна востаннє має перейти на зимовий час і на ньому залишитися назавжди. 

Верховна Рада / ©
Верховна Рада

Автор та ініціатор законопроекту Руслан Стефанчук виклав свої аргументи, зокрема, що економічну доцільність переводити стрілки за останні понад 40 років, як ми це робимо, так ніхто і не довів. А от лікарі та вчені постійно кажуть про негативний вплив на самопочутті людей.

"Здавалося, одна година туди сюди не так страшно. Це може здатися не так страшно абсолютно здоровим людям, які живуть в гнучкому графіку, от їм дійсно не так страшно. Якщо ми говоримо про людей у яких уже наявні серцево-судинні чи хронічні захворювання, маємо наприклад збільшення ймовірності смертності в ці дні", - каже кандидатка біологічних наук Ольга Маслова. 

А ще згідно дослідженнь, коли ми переводимо стрілки, особливо на літній час - зростає кількість ДТП. Усе через негативний вплив, коли у цей день люди мають прокидатися на годину раніше. 

Якщо зобразити все схематично - більше 80 відсотків нашої території знаходиться в умовному другому поясі, він же київський час. Але частина східних територій - в третьому поясі. А шматочок Закарпаття взагалі має перший часовий пояс. І це означає, що коли Україна назавжди залишиться на зимовому, на київському часі, то влітку світатиме приблизно о 3 годині ночі, а темно буде вже близько восьмої. Особливо це відчуватимуть мешканці сходу.

"Відповідно ідеального рішення, яке б одразу в одну секунду всіх влаштувало, в принципі не існує, але серед отих рішень, які на сьогодні обговорювались, рішення зупинитись на зимовому, тобто на Київському природному географічному часі видається раціональним", - каже кандидатка біологічних наук Ольга Маслова. 

Ольга Маслова.  / ©
Ольга Маслова. 

Коли почали переводити годинники

Про переведення годинників замислювалися ще наприкінці 19 і початку 20 століть. Все, аби не втрачати ранкове світло у літній період. За радянських часів стрілки переводили з 1981 року. І ця спадщина залишилася у незалежній Україні.

Відтоді було кілька спроб це скасувати і залишитися на одному часі. В 2011 році Парламент навіть ухвалив постанову, за якою Україна мала б залишитись на літньому часі. Однак таким рішенням були незадоволені мешканці західних регіонів, бо тоді їм би довелось йти на роботу і вести дітей до школи у темряві. Тож через місяць постанову анулювали.

Після цього, до ідеї скасування переходу на літній час, повернулися вже у 2021. Тоді парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні, але далі у другому - провалив. Тут вже нарікали, що так про літні світлі вечори можна забути.

Законопроєкт знову відправився на доопрацювання. Руслан Стефанчук додав до нього норму, що органи місцевого самоврядування мають право у разі необхідності рекомендувати час початку робочого дня. З цими правками проєкт цьогоріч і ухвалили. Після чого, чи не одразу на сайті президента зявилася петиція з проханням накласти на нього вето. Попри усі заклики Стефанчука про важливість цього закону і що насправді це питання державної політики і захисту територіальної цілісності, зокрема. Адже зимовий, тобто київський час не буде збігатися з московським.

Як переводять годинники в інших країнах

Щодо досвіду інших країн - двічі на рік крутять стрілки у понад 70 країнах світу. І хоча у 2021 році Європейський союз дозволив своїм країнам самостійно вирішувати змінювати час або ж ні, більшість з них залишається вірними традиції.

Закон, який був ухвалений ще у липні, президент України досі не підписав. Отже питання - чи в останнє ми маємо перевести стрілки, так і лишається відкритим. Не відреагував Зеленський і на петицію накласти вето, яка вже давно набрала необхідну кількість голосів.

А напередодні у ЗМІ з посиланням на особу з офісу президента зявилася інформація, що президент нібито і не збирається підписувати даний закон. Але її на Банковій одразу спростували. Щоправда, так і не пояснили - чи буде цей закон підписаний. 

Скандальне переведення годинників: Україна переходить на зимовий час!

Скандальне переведення годинників: Україна переходить на зимовий час!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 25 жовтня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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