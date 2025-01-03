Перевели школярів на онлайн-навчання через брак коштів: на Київщині спалахнув освітній скандал

Скандал з освітнім процесом в одній з громад на Київщині. Там місцева влада підписала наказ про продовження зимових канікул і подальше переведення дітей на онлайн-навчання нібито через брак коштів.

Батьки школярів таким рішенням обурені, адже вважають наказ про переведення на дистанційку необгрунтованим і вимагають службового розслідування щодо некомпетенції посадових осіб. На засіданні міської ради побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

У сесійному залі Української об'єднаної громади, що на Київщині, напередодні на депутатське засідання зібралося чимало місцевих мешканців. Люди обурені ось цим наказом начальниці тутешнього управління гуманітарного розвитку про режим роботи закладів загальної середньої освіти.

На Київщині спалахнув освітній скандал / Скриншот із відео ТСН

У документі підписаному від 24-го грудня, йдеться про НАКАЗ усім школам громади продовжити зимові канікули до кінця січня, а з початку лютого освітній процес організувати виключно за дистанційною формою.



“Усі батьки працюють а є родини де лише мама виховує дитину. бо тато на війні чи ще з якоїсь причини вони одні, то немає підтримки і тд. Відповідно з дітьми першокласниками з початковою школою їх самих вдома не залишиш, це якось треба відпрошуватися з роботи”, — каже мама першокласниці Наталія Граб.

Наталія Граб / Скриншот із відео ТСН





Свій наказ очільниця місцевого відділу освіти аргументувала неприйняттям бюджету громади на 25 рік та з метою економії коштів.



“24 грудня Інкіна підписала наказ яким продовжили канікули та..і у цьому наказі було посилання, причина неприйняття бюджету. Це циенічна спекуляція, тому що витрати на утримання закладів освіти — це захищені статті витрати”, — каже голова бюджетноъ комісії Тетяна Ягодзинська.

На Київщині спалахнув освітній скандал / Скриншот із відео ТСН

“Я не знаю, наскільки ця інформація правдива, але на сторінці фб наших депутатів міської ради було написано, що в принципі навіть від держави 3 млн грн на харчування було надано, але їх не змогли прийнять і відправили назад, тому що не прийнятий бюджет”, — каже Наталія Граб.



Про те, що дійсно, вперше в історії Української міської ради головний фінансовий документ наступного року не був прийнятий, повідомили місцеві депутат ще 27-го грудня. За інформацією, голосування не відбулось через місцевого голову ОлександраТуренка. Адже у своєму проекті бюджету він передбачив збільшення зарплати своєї та виконкому на 25%. Депутати за це не проголосували. Натомість розглядати альтернативні проєкти зі збереженням сум минулорічних Туренко розглядати відмовився.



“Бюджет не прийнятий через одну єдину причину. Не було передбачено збільшення на 25%....і ми можемо буквально через добу прийняти бюджет”, — каже Тетяна Ягодзинська.



Сам голова громади на засідання щодо скандального наказу не з'явився ніби то через погане самопочуття, однак за інформацією в цей час він знаходиться в будівлі міськради і на звернення людей відповів, що про наказ щодо освітнього процесу нічого не знає. На обговоренні не було і очільниці управління гуманітарного розвитку, пані Інкіної, яка і підписала наказ. Що нині вона у відпустці, повідомили її представники, однак замість неї виступати відмовилися.



“От мені цікаво було, пані Інкіна зараз у відпустці, сидять її представники і навіть заступник голови управління, який навіть не вийшли до трибуни сказати слово, вони просто сиділи ховали голови. Кажуть, ми нічого не підписували, і коли я в них запитала, то виходить це одна людина прийняла це рішення, вони промовчали”, — каже Наталія Граб.

На Київщині спалахнув освітній скандал / Скриншот із відео ТСН

Що в умовах повномасштабної війни, місцева влада має всі повноваження вирішувати термін канікул або впровадження онлайн чи офлайн навчанння, нам у письмовому зверненні повідомили в обласній Київській адміністрації. Про обурення батьків громади чули, але законних підстав втручатися поки не мають, адже кажуть офіційних скарг до них не надходило.



Тим часом, як з'ясувалося, скандальний наказ відповідним розпорядженням заступника голови міської ради було призупинено. Однак батьки і зацікавлені особи цим рішенням не задоволені і вимагають його повністю скасувати.



“Навіть незважаючи на той факт, що бюджет громади не затверджено, економія коштів не може бути підставою для погіршення умов навчання дітей, зокрема для упровадження тривалого дистанційного навчання, яке не забезпечить належний рівень отримання освіти, тож вимагаємо скасувати наказ”, — каже Наталія Граб.



Відповідне звернення сформували у паперовому вигляді і почали збирати батьківські підписи. Спочатку його надішлють до пані Інкіної. Якщо це нічого не дасть, то будуть звертатися до Міністерства освіти.

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