Перевернута фура з кавунами, протаранений танк-пам'ятник та втеча п'яного водія: ДТП в Україні за добу

За останню добу в Україні сталося чимало дорожньо-транспортних пригод.

Про це 15 жовтня йдеться в сюжетах ТСН.19:30.

У Києві некерована вантажівка спричинила аварію. У Голосіївському районі на перехресті перекинувся "МАЗ". Фура під час маневру зачепила "КІА". У той момент у легковику перебувала водійка. Вона дістала незначні пошкодження і відмовилася від шпиталізації. Водія ж ваговоза забрали до лікарні з травмою руки. За попередньою інформацією, в "МАЗа" перед перехрестям відмовили гальма. Автівка була завантажена ґрунтом, який під час падіння висипався на проїжджу частину. Кілька годин знадобилося, аби прибрати і його, і пошкоджені автівки - у цей час рух вулицею Кайсарова був обмежений.

Новини України: некерована вантажівка спричинила аварію в Києві

Біля Білої Церкви Київської області перевернулася фура з кавунами. Момент аварії потрапив на камери спостереження. Під час проїзду круговим рухом водій не впорався з кермуванням і авто перекинулося на бік. Від цього ягоди розкотилися вусібіч. У кабіні під час ДТП перебували троє людей: двоє з них - власник вантажівки та водій, були напідпитку, тому делегували кермування третьому - продавцю кавунів. Ніхто з чоловіків серйозно не постраждав. На водія поліцейські склали адмінпротокол. Йому загрожує штраф або позбавлення права кермування авто.

Новини України: біля Білої Церкви перевернулася фура з кавунами

У Біляївці Одеської області водій "Мерседеса" протаранив броньовану техніку часів Другої світової війни. Танк "Т-34" стояв на постаменті при в’їзді до райцентру. Камери зовнішнього спостереження зафільмували, як близько третьої ночі легковик на шаленій швидкості промчав головною дорогою. За кілька секунд "Мерседес" протаранив паркан, а потім увігнався в монумент. Водій помер іще до приїзду "швидкої". За фактом смертельної ДТП поліція розпочала розслідування.

Новини України: в Одеській області водій "Мерседеса" протаранив танк "Т-34"

У Києві на проспекті Бандери водій вантажівки збив пішоходів і кинувся тікати. На швидкості він виїхав на тротуар, де в той час йшли перехожі, збив їх, і не зупинився - продовжив рух далі. Постраждалі – живі, їх шпиталізували та надали медичну допомогу. Тікаючи, водій їхав як зеленими зонами, так і тротуарами та дорогами. Його наздогнали правоохоронці. При попередньому огляді з'ясувалося, що він нетверезий.

Новини України: у Києві водій вантажівки на швидкості виїхав на тротуар

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