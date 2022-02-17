Перевертень в погонах: Інтерпол оголосив у розшук поліцейського з Рівненщини

Уже експоліцейському загрожує до 5 років за гратами.

У міжнародний розшук оголосили поліцейського з Рівненщини. Він незаконно закрив провадження, кажуть у ДБР, а авто, яке було речовим доказом, разом із другом забрали собі. Однак, ні покататись, ані продати - не встигли.

Деталі – у сюжеті ТСН.19:30.

Лейтенант з Дубровицької поліції, кажуть в ДБР, незаконно закрив провадження, підробив документи, а легковик разом із другом забрали собі. Автомобіль був доказом у справі. У поліції розповіли, що вони вилучили машину в рамках іншого кримінального провадження. До Дубровиці на ній приїжджали молодики збувати фальшиву валюту. В автомобілі був перебитий він-код. Однак це розслідування тривало не довго. Бо той, хто мав притягати до відповідальності злочинців, сам став фігурантом провадження.

Колега підозрюваного поліцейського Олександр Покидько розповідає, знав його як позитивного, наполегливого хлопця. Свої дії лейтенант не пояснив колегам. Керівник Дубровицької поліції каже, що особисто не знає лейтенанта, бо призначили його тоді, коли його вже звільнили. У поліції запевняють: що речові докази просто так можна винести, для потрібно показати певні документи, що 22-річний хлопець і зробив. Щоправда, як згодом з'ясувалося, вони були підроблені.

Речниця ДБР Хмельниччини розповідає, що поліцейський підробив заяву від імені власника, який начебто бажав забрати авто із спецмайданчика. Друг поліцейського за цим документам отримав та вивіз авто у сусідню область. У рівненській прокуратурі встановили, що вивезли авто з метою подальшого перепродажу. Однак транспортний засіб виявили і вилучили на одній з СТО Волині.

У міжнародний розшук оголосили поліцейського із Рівненської області | Новини України

Поки збирали докази крадіжки, лейтенант бігом чкурнув за кордон. Нині його оголосили в міжнародний розшук. Батько запевняє, де син, поняття не має. Немає нікого і в сусідньому селі, де живе товариш підозрюваного. Сам він нібито на Волині, співпрацює зі слідством. Про справи із уже колишнім поліцейським говорити не хоче.

Експоліцейському загрожує до 5 років за гратами. Легковик, який тепер як речовий доказ - вже у двох провадженнях - лишили на арештмайданчику ближче до Рівного.

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Автори: Анна Махно, Олександр Ковтунець