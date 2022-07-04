Перевезення з Росії до Росії: німці спонукають Литву пропускати санкційні товари до Калінінграда

У Брюсселі готуються розтлумачити, як застосовувати четвертий пакет санкцій, через який Литва не пропускає російські товари своєю територію до Калінінградської області.

Литва є країною ЄС, а отже - має сумлінно виконувати санкції, запроваджені ним у відповідь на російське вторгнення до України. Росія погрожує Литві збройною агресією, якщо Вільнюс не відкриє наземний шлях її товарам, зазначає кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Єврокомісія і має виступити своєрідним арбітром у ситуації, що склалася довкола транзиту до Калінінграда, але свій вердикт вона ще готує. Оприлюднить сьогодні-завтра - це буде юридичне роз’яснення, як саме застосовувати четвертий пакет санкцій. Дедлайн - 10 липня, втім, "Шпіґель" опублікував уже, до чого ж тут, у Брюсселі, схиляються більше.

Ситуація, що потребує втручання вищих органів ЄС, склалася ще наприкінці червня: набув чинності четвертий пакет санкцій, що, серед іншого, забороняє транзит територією Євросоюзу окремих категорій російських товарів. І сумлінно виконувати його одразу ж взялася Литва, що географічно розділяє материкову Росію та її анклав - Калінінградську область. Таким чином, половина російського транзиту туди - будматеріали, метал, деревина, цемент, добрива, ікра, алкоголь - опинилася заблокованою.

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В Росії одразу ж вдалися до погроз - в МЗС назвали Литву агресивною, а у найвищих політико-експертних колах закликали пробити сухопутний коридор силою. Такого сценарію всіляко намагаються уникнути в Німеччині. У Литві дислокуються німецькі солдати і вони ризикують опинитися в епіцентрі потенційного зіткнення, яким уже звично погрожує Росія. Саме тому німецький канцлер зайняв вигідну Москві позицію, наголошуючи, що це перевезення з Росії до Росії. І підкреслюючи, що не допустить зіткнення між Росією й НАТО.

Німецький "Шпіґель", посилаючись на свої джерела у литовському уряді, писав, що Берлін, зрештою, тисне на Єврокомісію, аби транзит з Росії до Росії через Литву дозволили. І попереднє рішення Єврокомісії, опубліковане цим виданням, дійсно багато в чому відображає німецьку позицію. Рішення таке: товари із Росії до Калінінграда Єврокомісія дозволить завозити, але в тих самих об’ємах, що були до російського вторгнення до України. А в деяких випадках - навіть більших, якщо, наприклад, Росії знадобиться ремонтувати шлюзи, втім, кожен такий виняток їй доведеться обґрунтовувати.

У Литві, пише видання, невдоволені, сприймають це як поразку Брюсселя і поступки Росії. Відступ від власної санкційної політики. Час ще є, тож лишається інтригою, якого компромісу врешті досягнуть між собою європейські столиці, тлумачачи свої ж санкції, націлені на позбавлення агресивної Росії грошей на війну.

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