Перевірка пенсій: чоловік зі Львова повернув державі 78 000 гривень і сплатив великий штраф

У Львові через схему із пенсією покарали чоловіка

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У Львові на 51 тисячу гривень оштрафували чоловіка, який незаконно отримував пенсію з інвалідності.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

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Схема з фальшивою інвалідністю та 78 тисяч збитку

Як встановило слідство, у липні 2022 року чоловік звернувся до Управління соціального захисту населення Самбірської РДА із заявою про призначення пенсії з інвалідності III групи.

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Для цього він надав свідомо підроблену «Довідку до акта огляду МСЕК» від Сихівської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи». Насправді ж чоловік жодного обстеження у цій комісії не проходив, а дані про його захворювання були фіктивними.

На підставі цього Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області призначило йому соціальні виплати. У період від червня 2022 року до вересня 2025 року на банківську картку жителя Львівщини незаконно перерахували 78 147 гривень державних коштів.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав провину, щиро розкаявся, попросив вибачення та повернув Пенсійному фонду всі незаконно отримані гроші.

Рішення суду

7 жовтня 2026 року Галицький районний суд м. Львова визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману) Кримінального кодексу України.

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Під час призначення покарання суд урахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей, повне відшкодування матеріальної шкоди та відсутність претензій з боку потерпілої сторони.

Суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним за ч. 1 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень.

Запобіжний захід до набрання вироком чинності не обирався. Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді протягом 30 днів від дня його проголошення.

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