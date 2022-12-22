"Перевірка" військ в Білорусі і заяви про "агресію сусідів": експерт розповів, що надумав Лукашенко

Експерт розповів, що зараз насправді відбувається в Білорусі і чи не є це підготовкою до нового вторгнення в Україну з півночі.

Військовий експерт Роман Світан розповів, чому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорили нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною. На думку експерта, такі дії Лукашенка можуть свідчити про підготовку наступу на Україну, або ж провокацію.

"На наступ це не схоже. На підготовку до наступу схоже, на підготовку провокації. Провокацію, яку можуть здійснити російські військові, або члени приватних військових компаній на кордоні на кордоні між Білоруссю і Україною. А як вже цю провокацію, цей казус будуть використовувати, це буде видно по тих діях, які будуть проводити білоруське військово-політичне керівництво у парі із російським. Тому, швидше за все, з військової точки погляду, точно ніякого наступу з Білорусі на Україну зараз не буде, оскільки немає достатньої кількості сил і засобів для виконання такого завдання", - сказав полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.

За словами експерта, провокація з боку Білорусі можлива і для цього сили і засоби є у районі Гомельської області, яка межує з Чернігівською, Київською областями вздовж лінії українсько-білоруського кордону.

"Тут може бути такого роду рух. Наші війська до цього готові. Посилюються зараз кордони цих областей, північ нашої країни", - зазначає експерт.

На його думку, провокація не матиме військового значення, вона матиме швидше політичне значення для військово-політичниго керівництва Білорусі, для перевірки бойової готовності.

"Це звичайна річна перевірка. Весною є піврічна, а осінню річна перевірка. Це планові навчання невисокої небезпеки, які постійно проводяться", - зазначив Світан.

Водночас він додав, що є й інший бік провокації, коли бойовики з ПВК "Вагнера" в українській формі можуть атакувати якісь білоруські частини, білоруські прикордонні підрозділи і видати це за напад українських військових.

Загроза з Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорюють нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

Лукашенко вкотре висловився про "загрозу" з боку сусідніх країн. Мовляв, це "про всяк випадок" стало причиною для "раптової перевірки" військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Але ЗСУ стежать за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков зауважує, що ризик участі військовослужбовців збройних сил Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Однак це не в інтересах керівництва республіки.

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