Перевірки бізнесу будуть, хоча й мінімальні: Зеленський назвав головну причину

Без перевірок вітчизняного бізнесу у України можуть виникнути проблеми з Європейським союзом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я від них (бізнесу, – ред.) отримав запит, що зробити. Вони не хочуть ніяких перевірок. Вони стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок, але це баланс. МВФ, Європейська комісія, лідери Європи... Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки, у нас буде питання щодо відкриття розмов про майбутнє членство в ЄС, питання будуть восени, в жовтні", – розповів Зеленський.

За словами президента, коли він мав розмову з бізнес-спільнотою, то запропонував їм мінімум перевірок.

"Я говорив з бізнесом і я сказав: "у мене є запит і допоможіть мені вирішити це питання. Давайте, ми повернемо мінімум. Давайте, зробимо зміну до законодавства, що тільки один орган має право перевіряти". Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня рішенням парламенту в Україні повернули штрафи та перевірки ФОП.

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