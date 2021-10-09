Перевірку "замінованих" лікарень у Харкові ускладнює необхідність захисних костюмів і неможливість евакуації

Перевірку "замінованих" лікарень у Харкові ускладнює необхідність захисних костюмів і неможливість евакуації

Пацієнтів вирішили не виводити, бо ж багатьом важко дихати.

Хвиля замінувань у Харкові - там поліцейські шукають вибухівку одразу в семи лікарнях і супермаркеті.

Про це йдеться в ТСН.19.30

До всього ж, шість медичних закладів приймають хворих на коронавірус. Тож аби оглянути їхні приміщення, правоохоронцям довелося одягати захисні костюми.

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Евакуацію недужих вирішили не проводити, кажуть місцеві посадовці. Адже у відділеннях багато тяжких пацієнтів, яким життєво необхідний кисень.

Електронного листа про закладені бомби копи отримали о тринадцятій годині. Кінологи та вибухотехніки досі перевіряють приміщення та прилеглу територію.

«Зараз ситуація дуже складна – залежні від кисню. Тому хворі залишаються у лікарнях, на своїх місцях. Всі лікарі працювали в штатному режимі і надавали в повному обсязі медичну допомогу», - заявляє директор обласного Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов.

Нагадаємо, що спалах коронавірусу в дитячому таборі “Молода Гвардія” в Одесі. Вірус підтвердили в 14 підлітків з Вінниччини.

Новини України: у Харкові замінували сім лікарень і супермаркет

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