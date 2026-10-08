Перевірте свою стару SIM-карту: шахраї крадуть номери, заходять в "Дію" та набирають кредитів

Зловмисники купують неактивні номери мобільних, заходять в «Дію» та набирають кредитів

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У Мережі повідомляють про нову схему шахрайства. У зоні ризику — українці, які виїхали за кордон і перестали користуватися українськими мобільними номерами, які були анульовані. Такий номер оператор мобільного зв’язку через певний період часу перевипускає, і будь-хто може його викупити.

Шахраї заходять на сайт мобільного оператора, дивляться доступні для купівлі номери, а паралельно вводять їх у додатку «Приват24». Якщо додаток просить пароль, це означає, що номер колись використовувався для входу. Тоді зловмисники купують його у мобільного оператора як електронну сім-карту, налаштовують на свій телефон і за стандартною схемою відновлюють пароль через дзвінок оператору, щоб спустошити чужі рахунки.

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Але шахраї пішли ще далі: за допомогою банківського додатка вони заходять до «Дії», проходять авторизацію і набирають на власника номера купу онлайн-кредитів.

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Українцям радять потурбуватися про власну безпеку. Якщо у вас був номер, який анулювали, варто звернутися до банку, змінити номер прив’язки до банківського рахунку на інший, або ж викупити свій старий номер у оператора зв’язку аби ним не скористалися шахраї.

Адвокати, з якими поспілкувався ТСН.ua, кажуть, що схема, про яку розповідають у Мережі, цілком можлива, а от як із цим боротися на практиці окрім як у суді, відповісти не можуть, оскільки кожен випадок індивідуальний.

Однак більше про нову схему знають правоохоронці. Там підтвердили, що такі шахрайські схеми дійсно існують.

Як працює схема SIM-swap

На запитання ТСН.ua відповів полковник поліції Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції НПУ.

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— Чи дійсно такі випадки шахрайства з викупом мобільних номерів можливі?

— Випадки шахрайства з привласненням або «викупом» мобільних номерів фіксуються Департаментом кіберполіції та класифікується як SIM-swap. Головною метою зловмисників є отримання контролю над фінансовим номером телефону, який «прив’язаний» до банківських карт, інтернет-банкінгу, соцмереж та державних сервісів громадян.

— Як працює ця схема, що робить її можливою?

— Найчастіше шахраї використовують віддалену заміну SIM-картки через оператора. Процес зазвичай виглядає так:

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Збір інформації (соціальна інженерія): зловмисники дізнаються номер потерпілого. Вони роблять кілька коротких дзвінків з різних номерів, змушуючи передзвонити, або поповнюють рахунок на кілька гривень. Обман мобільного оператора: шахраї звертаються до підтримки оператора та заявляють, що «втратили SIM-картку». Щоб підтвердити особу власника, оператор просить назвати останні номери, на які телефонували, або дату й суму останнього поповнення. Оскільки зловмисники самі спровокували ці дії, вони проходять «перевірку». Крадіжка коду через фішинг: іноді шахраї телефонують під виглядом служби підтримки оператора і просять назвати SMS-код «для покращення якості зв’язку». Цей код відкриває їм доступ до вашого особистого кабінету. Блокування оригіналу: щойно оператор перевипускає SIM-картку на пластик шахрая, ваша картка у телефоні моментально втрачає мережу та перестає працювати.

Чому в зоні ризику опинилися українці за кордоном

— Кажуть, що найбільше від цього виду шахрайства страждають українці, які мешкають за кордоном. Чи так це?

— Українці за кордоном є однією з найуразливіших цілей для SIM-swap шахрайства. Основні причини:

Неактивний номер : багато людей, виїхавши за кордон, купують місцеві картки, а українську SIM-картку виймають із телефона або просто перестають поповнювати. Якщо номер не активний протягом року (у деяких операторів — менше), оператор має право анулювати його і пустити в повторний продаж. Шахраї викуповують такі номери, перевіряють їх на прив’язку до українських банків і отримують повний доступ до рахунків.

Складність зреагувати вчасно : людина за кордоном, у якої українська SIM-картка лежить у шухляді чи перебуває в роумінгу без сигналу, може тижнями не знати, що її номер уже перевипущено шахраями або віддалено переведено на eSIM.

Неможливість прийти у відділення: перебуваючи в ЄС чи інших країнах, громадянин України не може фізично прийти в сервісний центр оператору зв’язку із паспортом, щоб повернути вкрадений номер, а дистанційне відновлення з-за кордону — це тривалий і складний процес, що дає шахраям додатковий час для виведення коштів.

Заходи протидії та масштаби шахрайських схем

— Чи готують протидію шахраям мобільні оператори та банки?

— Мобільні оператори, банки, Національний банк та поліція ведуть активну спільну протидію SIM-swap шахрайству. Оскільки збитки від платіжного шахрайства в Україні сягають значних сум, фінансовий, телеком-сектор та правоохоронні органи об’єднали зусилля для створення систем захисту та протидії такому явищу. До основних заходів протидії належать:

Платформа AntiFraud HUB — обмін інформацією про перевипуск SIM-карток між операторами та банками.

Онлайн-верифікація через «Дію» та BankID . Оператори впровадили швидку реєстрацію номера на паспорт клієнта прямо у своїх застосунках (Мій Київстар, Mій Vodafone, Mій lifecell) за допомогою Дія.Підпис або BankID. Це дозволяє українцям навіть з-за кордону захистити свій номер без відвідування фізичного магазину.

Багаторівневі сповіщення від операторів .

Посилений моніторинг поведінки клієнтів (Антифрод-системи банків). Планується залучення технічних можливостей українських операторів мобільного зв’язку для подальшого удосконалення функціоналу системи Національної поліції «Antifraud» із протидії онлайн шахрайству, впровадження механізмів попередження абонентів щодо ймовірних шахрайських номерів шляхом раннього виявлення та позначення ризикових номерів, отриманих в рамках взаємодії системи у цифрових сервісах (IVR-системах, мобільних застосунках тощо).

— Можливо, відомо, які суми кредитів вже були взяті на такі номери?

— Середній розмір одного онлайн-кредиту зазвичай становить від 3000 до 15000 гривень. Разом із тим, отримавши доступ до кабінету, зловмисники не обмежуються однією компанією. Вони подають заявки паралельно у 5, 10 або навіть 15 різних надавачів таких послуг одночасно. У результаті загальний борг на одного потерпілого за один день може зрости навіть до 100 тис. грн.

Як захистити свій номер і гроші

— Як себе вберегти, що потрібно робити, аби не стати жертвою шахраїв?

— Щоб захистити фінансовий номер телефону та пов’язані з ним банківські рахунки від SIM-swap шахрайства, необхідно вжити кілька простих, але ефективних цифрових заходів:

Технічний захист номера — необхідно прив’язати SIM-картку до паспорта. Після цього оператор ні за яких умов не перевипустить картку віддалено — лише під час особистого візиту з паспортом до фірмового магазину зв’язку. Забороніть віддалений перевипуск SIM — зайдіть у налаштування профілю в додатку оператора або зателефонуйте на гарячу лінію і попросіть вимкнути послугу дистанційної заміни SIM-картки. Захистіть паролем кабінет мобільного оператора. Шахраї часто намагаються зламати онлайн-профіль на сайті оператора, щоб самостійно замовити eSIM, увімкніть двофакторну автентифікацію. Заведіть окрему SIM-картку (ідеально — віртуальну eSIM). Ніколи й ніде її не публікуйте: не вказуйте в оголошеннях OLX, не залишайте в анкетах магазинів, не давайте знайомим для щоденних дзвінків. Увімкніть «Заморожування кредитної історії». В додатку банку або на сайті Українського бюро кредитних історій підключіть послугу «СтатусКонтроль» (або опцію «Фризінг»). Якщо вона увімкнена, жодна мікрофінансова організація чи банк не зможуть переглянути вашу кредитну історію, а отже — автоматично відхилять будь-яку спробу шахраїв відкрити онлайн-кредит. Дотримуйтесь правил цифрової гігієни:

ігноруйте підозрілі дзвінки : якщо вам дзвонять з невідомих номерів і відразу кидають слухавку, не передзвонюйте на них. Шахраям потрібен факт вашого вихідного дзвінка, щоб назвати його оператору як підтвердження «власності» номера;

нікому не повідомляйте коди з SMS : співробітники мобільних операторів або банків ніколи не мають права запитувати у вас коди підтвердження, які приходять на телефон;

регулярно активуйте номер за кордоном: якщо ви перебуваєте за межами України, хоча б раз на місяць здійснюйте плату за тарифний план, відправляйте одне SMS або робіть короткий дзвінок, щоб картка не виглядала «мертвою» для системи оператора.

Дата публікації 22:12, 18.09.26 Кількість переглядів 143 Гучне звільнення і таємниці "офісів"! Де насправді Кравченко і кому загрожує до 15 років

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