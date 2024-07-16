Перевіряйте поштові скриньки — там може бути “лист щастя”: коли повістка вважається врученою

Якщо розглянути постанову №560 Кабінету міністрів, там чітко зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто, а і поштовим відправленням.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась.

“Тут потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і повідомленням про вручення цінним листом. Тому що якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг, або покладе її у поштову скриньку, або прикріпить до дверей — це все буде вважатися не належним чином врученою повісткою. Тобто лише цінним листом", — пояснила адвокатка.

Анастасія Кондрась / Фото: ТСН.ua

За словами Анастасії Кондрась, якщо є неможливість вручення взагалі — не можуть знайти військовозобов’язаного, або якщо він відмовляється від підписання, повістка все одно буде вважатися належним чином врученою.

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