Переворот не відбувся: як минуло 1 грудня, на яке з острахом чекала ледь не вся Україна

Переворот не відбувся: як минуло 1 грудня, на яке з острахом чекала ледь не вся Україна

1 грудня ввечері у центрі Києва відбулася акція "Захисти Україну — зупини переворот".

Чи станеться державний переворот, який анонсував президент Володимир Зеленський і який так напружив наших західних партнерів, уважно стежила 1 грудня ледь не вся Україна. Ще зранку поліція заблокувала урядовий квартал в очікуванні масових зібрань, обмежила рух транспорту в центрі Києва. Додаткові сили Нацгвардії підтягли і під Офіс президента. Але суть акції протесту передало її гасло: "Захисти Україну — зупини переворот".

Про це йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Кілька тисяч людей, які зібрались увечері на Майдані Незалежності, згадували, як рівно 8 років тому почалася активна фаза Революції Гідності. Акцію організували одночасно кілька організацій: Рух опору капітуляції, партія "Демсокира" і Національний корпус.

Мітингувальники вимагали відставки влади і перевиборів парламенту, покарання винних у зриві операції з "вагнерівцями". Далі вони вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. А згодом — закидали монетами двері Офісу президента на Банковій, як метафоричну відповідь на слова Зеленського, що в Україні планували "проплачений державний переворот". Силовики нікому не заважали і акція завершилася мирно.

Особливо активно учасники мітингу критикували заяву Володимира Зеленського про необхідність прямих перемов з Володимиром Путіним, що прозвучала того ж дня у Верховній Раді у щорічному зверненні президента.

Новини тижня: 1-го грудня у Києві відбулася акція під гаслом "Захисти Україну – зупини переворот"

Нагадаємо, що на пресмарафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. За його словами, розвідка отримала аудіозапис де, представники України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у держперевороті.

Тим часом у поліції повідомили, що акції протесту, які відбувалися у центрі Києва 1 грудня, минули без порушень правопорядку.

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