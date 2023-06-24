Переворот Пригожина і російський фронт в Україні: експерт назвав сценарії розвитку подій

Після початку збройного заколоту в Росії ситуація на окупованих українських територіях однозначно зміниться. Але відбудеться це лише за певних умов.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Сьогодні ми можемо розглядати декілька сценаріїв. Серед них – перемога однієї сторони або іншої. В будь якому випадку для України критичні зміни в зоні бойових дій можливі будуть тільки в тому випадку, коли цей конфлікт буде затяжним. Якщо ця конфронтація дійсно переросте в повноцінну громадянську війну, саме тоді можливі суттєві зміни в зоні бойових дій. Це не одразу відбудеться, а після того, як постраждає система управління російськими військами, передовими підрозділами, моральний стан, коли вони не будуть розуміти, від кого отримувати накази. Поки що говорити про якісь позитивні зміни для нас в зоні бойових дій не можна. Але якщо в Росії буде достатньо затяжна конфронтація, тоді це тільки негативно буде впливати на боєздатність російського угруповання. Це нам буде на користь", - каже Олександр Коваленко.

Якщо фізично знищують Пригожина

"Це можливо, - каже Коваленко. - Можливі два варіанти: або Пригожину находять заміну, але вона навряд чи буде повноцінною. Справа в тому, що багато чого тримається на особистості Пригожина, на його харизмі. Другий варіант після можливого знищення Пригожина – ситуація почне сходити на нівець. Глобального продовження не буде відбуватись".

З урахуванням того, що підлеглі Пригожина зараз захоплюють російські міста, то, звісно, можливі і зовсім інші сценарії розвитку подій.

Чи до обстрілів українських міст зараз Росії

На питання про те, чи можливе зменшення обстрілів України ракетами та дронами-камікадзе через те, що Росія зараз зайнята іншим, Коваленко відповім нам так:

"Все це відбувається згідно графіка окупантів. Поки що вони, ракети та дрони, як летіли, так і будуть летіти. Все залежить від подій в Росії, поки що все відбувається за їхнім графіком".

До цього експерт, резюмуючи, додав, що варто підкреслити те, що окупанти Пригожина за декілька місяців не змогли повноцінно захопити маленьке українське містечко Бахмут, але за лічені години підлеглі Пригожина дістались ділянок за 300 км від Москви.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.

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