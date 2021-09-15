Переїхав дитину на переході: на Закарпатті бус збив 12-річного велосипедиста

У дитини, на диво, незначні травми.

Переїхав дитину на переході. На Закарпатті 20-річний водій мікроавтобуса збив школяра, який їхав на велосипеді.

Про це 15 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження. Це сталося на нерегульовану пішохідному переході. Водій мікроавтобуса саме готувався повернути. Але раптом на перехід виїхав 12-річний хлопчик на велосипеді. У цей момент поїхав і мікроавтобус. Ноги дитини переїхало обома колесами. На допомогу йому одразу ж кинулися свідки та водій. Школяра шпиталізували до лікарні. Його оглянули і відпустили.

Медики кажуть, що у дитини, на диво, незначні травми. На водія склали адмінпротокол.

Нагадаємо, у Львівській області батько на смерть переїхав дворічну доньку.

Новини України: на Закарпатті 20-річний водій переїхав ноги школяреві

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