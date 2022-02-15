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Переїзд посольства США до Львова: де поселилися дипломати і коли планують повернутися назад до Києва

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Переїзд посольства США до Львова: де поселилися дипломати і коли планують повернутися назад до Києва

pixabay.com

Переїзд дипломатів пов’язаний з нагромадженням російських військ біля кордонів України.

Повірена в справах США в Україні Крістіна Квін запевнила, що посольство Сполучених Штатів Америки перебралося до Львова тимчасово.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

За її словами, це пов’язано з нагромадженням російських військ біля кордонів України. Де саме розмістилося посольство - наразі не повідомляють. Відомо лиш, що дипломати поки що поселилися в готелі в центрі Львова. Сьогодні, 15 лютого, Крістіна Квін мала закриті зустрічі з очільником Львова та головою облдержадміністрації. Вона заявила: співпраця з українським урядом та львівським самоврядуванням надалі буде посилена у всіх сферах. А громадянам США вкотре рекомендувала покинути Україну.

"Я хочу ще раз наголосити, що цей переїзд – тимчасовий, і хоча Львів дуже подобається, ми сподіваємося швидко повернутися до Києва. Для цього ми наполегливо закликаємо Росію провести деескалацію її ворожих дій проти України", - сказала вона.

Посольство США тимчасово перебралося до Львова

Посольство США тимчасово перебралося до Львова

Нагадаємо, що 13 лютого на тлі чуток про напад РФ та можливу окупацію Києва дипломати посольства США переїхали працювати до Львова. Президент Володимир Зеленський, коментуючи переїзд деяких дипломатів, назвав "великою помилкою".

Своює чергою очільник представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повідомив, у столтиці продовжують працювати посольства всіх держав-членів ЄС.

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