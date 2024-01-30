Пережили 20 місяців розлуки: історія кохання прикордонників, які у Маріуполі потрапили до полону

Прикордонники з Волині – Аліна та Ілля пережили понад двадцять місяців розлуки і нарешті разом. У лютому 2022 року вони були на службі у Маріуполі. Потім майже одразу потрапили у полон і не мали жодної звістки одне про одного. Аліна у полоні пробула пів року. Відтоді чекала звідти коханого.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Прикордонники зустрілись після майже 2 років розлуки

Прикордонники Аліна та Ілля у полоні не знали про долю одне одного.

"Будучи там я її дуже багато раз похоронив. Тому що у мене за неї звістки взагалі ніякої не було", - каже прикордонник Ілля Музика.

Аліна і Ілля

Аліна пригадує той довгожданий дзвінок. Вона саме відпочивала після служби. Жінка одразу помчала до нареченого. Ті години дороги, пригадують обоє, здавалися вічністю.

Війна застала пару в Маріуполі

Про цю зустріч закохані мріяли майже два роки. Так сталося, що велика війна застала пару у Маріуполі. Обидвоє служили прикордонниками-кінологами та перевіряли вантаж у порту. Потім там почалося справжнє пекло.

"Почали обстрілювати нас з мінометів, з артилерії, з повітря. Я була змушена лишитися з 36 бригадою, а хлопці лишилися зі своїм підрозділом", - згадує Аліна Паніна.

Відтоді вони більше не бачилися. І лише через два дні вдалося зідзвонитися. Як з’ясувалося згодом – востаннє перед полоном. Наречені пообіцяли одне одному - попри все вижити. Далі були довгі місяці полону. Аліні після приїзду в Оленівку від колег вдалося довідатися ,що тут був Ілля. А отже, він живий. Чоловік же про кохану не знав нічого. Але думки про неї та рідних його рятували.

"Мене це дуже мотивувало. І, по-друге, я дуже сильно повірив в Бога", - каже Ілля.

Аліна і Ілля

Закохані мріють набутися разом

Аліну обміняли через пів року. Ілля ж продовжував перебувати у полоні. І лише в січні цього року під час найбільшого обміну полоненими – чоловік теж нарешті повернувся додому.

Там, в Маріуполі, вони втратили двох своїх псів, з якими разом служили – Соню та Джессі. Собаки не раз під час обстрілів рятували їхні життя. Аліна після повернення з полону повернулася на службу. Тепер у неї нова помічниця - Челсі. Ілля поки на реабілітації і вже теж підшуковує собі друга.

Соня та Джессі

Зараз, кажуть закохані, найголовніше, набутися разом і допомогти одне одному якнайшвидше забути ті жахіття з минулого.

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