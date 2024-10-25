Пережили блокаду Маріуполя і російський полон: історія кохання Мар'яни та "азовця" Владислава

Закохані мали багато планів, проте зараз більше нічого не планують.

Мар'яна Чечелюк готова була чекати на коханого з полону десятиліттями, але довелося лише кілька місяців. Саму її – поліцейську слідчу з Маріуполя, яка пройшла бункери "Азовсталі" та дворічний полон – звільнили навесні цього року. Нині ж з полону повернувся її наречений – "азовець" Владислав Андріанов.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Історія Мар'яни Чечелюк: як вона потрапила в полон

Мар'яні Чечелюк 24 роки. Вона сама визнає: від того, що довелося пережити – це початок повномасштабної війни в Маріуполі, бункери "Азовсталі" під постійними авіанальотами росіян і полон, – лікуватися та оговтуватися доведеться не один рік.

Мар'яна 2022 року працювала слідчою в Маріуполі. Її коханий – боєць "Азову". На завод "Азовсталь" вона потрапила разом з молодшою сестрою як цивільна. Коли тамтешні захисники виходили в так званий "почесний полон", її мали просто відпустити, але цього не сталося.

Мар'яна Чечелюк під час роботи

"Нам казали, що це буде евакуація з заводу "Азовсталь" до Запоріжжя, до України. І весь цей час я думала лише про це. І навіть коли ми під’їжджали до фільтраційних таборів, я дуже переймалася з цього приводу, але я прокручувала в голові, що "ти їдеш в Україну, ти їдеш в Україну, ти їдеш в Україну", – каже звільнена з полону Мар'яна Чечелюк.

До України було ще два роки. За цей час Мар'яна побувала в семи російських буцегарнях.

"У мене весь цей час була просто пустота і все. Я загубила себе, я загубила весь цей світ і все. Останні часи в полоні я почала собі казати, що все, ти тут проведеш своє життя, тому починай реально вже підлаштовуватися.Я вже відчувала себе, як там казали, "істінной зечкой", яка ходить у халатах, у робі, в косинках, мені було страшно, бо я розуміла, що це і є моє життя", – каже Мар'яна Чечелюк.

Мар'яна Чечелюк

Звільнити Мар'яну з полону вдалося наприкінці травня. Той день вона майже не пам'ятає. Каже, ступивши на рідну землю, ще довго не вірила, що все це відбувається саме з нею. Тоді їй хтось почепив на руку синьо-жовту стрічку – це чи не єдине, що закарбувалося в пам'яті про той день обміну. Відтоді вона її не знімає.

Браслет Мар'яни Чечелюк

Історія кохання Мар'яни Чечелюк і Владислава Андріанова

Зараз Мар'яна Чечелюк усе ще проходить реабілітацію – фізичну і психологічну, і веде сторінку в "Інстаграм". Там багато світлин її коханого, 28-річного азовця Владислава Андріанова, спогади про нього та їхні спільні світлини й відео.

Вони познайомилися 2020-го в Маріуполі. Влад побачив Мар'яну в спортзалі і закохався. Маряна ж каже, він її підкорив ввічливістю і не тільки.

Повернувшись, Мар'яна була впевнена, що Влада вже давно обміняли, як і було обіцяно за домовленостями "почесного полону". Але з'ясувалося, що хлопця в Росії за захист Батьківщини засудили на 25 років в'язниці.

Мар'яна Чечелюк

Навіть з російського полону Влад намагався піклуватися про кохану. Двічі через побратимів і друзів передавав букети квітів та зворушливі листи. Бутони вона береже у книжці, а листи перечитує та усміхається.

Владислава Андріанова обміняли тиждень тому

Мар'яна вже була налаштована – можливо, чекати доведеться роками, але сталося це за п'ять місяців. Владислава Андріанова обміняли тиждень тому.

Дізнавшись цю новину, Мар'яна одразу поїхала до лікарні до Влада і вперше за два з половиною роки обійняла його.

Мар'яна Чечелюк

До війни у них були грандіозні плани, зокрема купити квартиру, народити дітей. Нині ж поки нічого не планують. Мар'яна каже, живе одним днем. Єдине, про що думають – офіційно одружитися, але це лише після реабілітації обох.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 25 жовтня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: