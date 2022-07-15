Переживання та мрії на папері: у Харкові малювання перетворили на арттерапію для дітей

Діти, чиї будинки зруйновані, які щоночі чують вибухи, розповідають про свої емоції на папері.
Малюють страждання людей, зруйновані будинки, монстрів, які нищать Україну і водночас свої мрії і плани після перемоги. У Харкові в дитячій художній студії уроки малювання перетворилися на сеанси арттерапії для дітей.
Про те, як відчувають війну діти у Харкові, в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Вікторія Стрельцова.
Так, учениця Христина Самойлова працює над образом змученої людини. Кого саме зображає - не зізнається, але каже, так на людей впливає війна. Поруч 13-річна Ганна робить малюнок-аплікацію. Частина композиції - фото зруйнованого будинку на Салтівці. Дівчина і сама знає, як це - втратити власний дім. Її квартиру на Салтівці російські окупанти зруйнували ще на початку весни. Вилити свої переживання на папір захотіла, коли побачила руїни своєї кімнати.
Уроки малювання у харківській художній студії з початком обстрілів перетворилися на арттерапію для дітей. Вони розповідають про свої тривоги та страхи або ж забувають про них, зображаючи мрії.
Студія відкрита для дітей щодня. Приміщення може служити бомбосховищем, тому почуваються тут у безпеці. За час війни у цій студій створили десятки робіт. Керівники планують виставку до дня перемоги України, аби показати, як ця війна змінила наших дітей.
Читайте також:
- Незвичний табір влаштували на Миколаївщині для переселенців, щоб відволікти від війни
- Канікули в наметі посеред Одеси: для потерпілих від війни дітей відкрили хаб на природі
- В Україні перед навчальним роком облаштовують сховища в школах