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Переживання та мрії на папері: у Харкові малювання перетворили на арттерапію для дітей

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Переживання та мрії на папері: у Харкові малювання перетворили на арттерапію для дітей

Діти, чиї будинки зруйновані, які щоночі чують вибухи, розповідають про свої емоції на папері.

Малюють страждання людей, зруйновані будинки, монстрів, які нищать Україну і водночас свої мрії і плани після перемоги. У Харкові в дитячій художній студії уроки малювання перетворилися на сеанси арттерапії для дітей.

Про те, як відчувають війну діти у Харкові, в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Вікторія Стрельцова.

Так, учениця Христина Самойлова працює над образом змученої людини. Кого саме зображає - не зізнається, але каже, так на людей впливає війна. Поруч 13-річна Ганна робить малюнок-аплікацію. Частина композиції - фото зруйнованого будинку на Салтівці. Дівчина і сама знає, як це - втратити власний дім. Її квартиру на Салтівці російські окупанти зруйнували ще на початку весни. Вилити свої переживання на папір захотіла, коли побачила руїни своєї кімнати.

Уроки малювання у харківській художній студії з початком обстрілів перетворилися на арттерапію для дітей. Вони розповідають про свої тривоги та страхи  або ж забувають про них, зображаючи мрії.

Студія відкрита для дітей щодня. Приміщення може служити бомбосховищем, тому почуваються тут у безпеці. За час війни у цій студій створили десятки робіт. Керівники планують виставку до дня перемоги України, аби показати, як ця війна змінила наших дітей. 

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