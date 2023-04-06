Перезимувати весну доводиться багатьом регіонам країни: якого лиха накоїла негода

Захід країни засипає снігом, потяги затримуються, рух на багатьох автошляхах паралізувало. Південь Одещини теж накрила негода. У місті Тарутино жителі зафільмували, як снігова ковдра вкрила квіти та дерева. У Чернівцях негода настільки розгулялася, що навіть школярів довелося перевести на дистанційне навчання, йдеться в ТСН.

Квітнева негода просто паралізувала місто. Стільки снігу чернівчани не бачили, мабуть, за всю зиму – подекуди його нападало аж до пів метра. Хуртовина вирувала вночі і зранку місто було вже все у заметах. Розкопати автівку та дістатись на роботу – було справжнім випробуванням. На зупинках були черги, таксі викликати було неможливо. Деякі містяни з лопатами самі бралися розчищати дороги.

Сильні пориви вітру повалили кілька дерев у спальних районах. Замети на дорогах зробили їх нездоланними для більшості кермувальників, які вже встигли перевзути свій транспорт на літню гуму. Весь ранок в місті були затори, чимало машин застрягали, пробуксовували. Кілька водіїв не впорались з кермуванням та спричинили ДТП. Обійшлося без потерпілих, бо всі їхали дуже помалу. “Це просто якась жесть. Ну просто жесть. Я не знаю, комунальники мали б працювати всю ніч, але щось по факту я не бачу тієї роботи. Я розумію багато опадів випало за добу, але всеодно, це ж неможливо їхати”, - кажуть буковинці.

Посадовці запевняють, вивели на дороги усю техніку, але снігопад був таким потужним, що навіть працюючи всю ніч - впоратися не змогли.

Ще складніша ситуація була на автошляхах області. Рятувальники відбуксирували з проїжджої частини два десятки автівок та допомогли медикам, які застрягли у заметі та не могли дістатись до пацієнтів.

Дорога до кордону з Румунією автівки не можуть рушити з місця, застрягли у кучугурах снігу.

Єдине, хто зрадів неочікуваній зимі, – це школярі, яких через негоду відправили на дистанційку. До школи вони не підуть і завтра, адже прогноз синоптиків не тішить.

Хуртовина триватиме, в області оголошено 2 рівень небезпеки. Рятувальники та дорожники наполегливо просять водіїв не сідати за кермо, якщо нема нагальної потреби.

Майже 15 см снігу випало на Прикарпатті. Дорожні та комунальні служби були не готові, адже техніку вже встигли підготувати до роботи улітку. А водії приватних автівок - поміняли зимову гуму на літню. Зранку утворилися чималі затори, на трасах фури з'їхали на узбіччя. Рятувальникам та поліцейським доводилося допомагати водіям витягати машини із заметів. “Зранку то була катастрофа! Всі машини по фосах, дуже багато - люди ж не думали, що воно так вийде, і перезулися зимову на літню, а сніг пішов. А зранку ж ніхто не чистив! Вони думали, що зима пройшла, а зима не пройшла! Аж після 9-тої години трохи пішло полегшення”, - кажуть водії.

На Львівщині теж добряче лютувала негода. Дороги обледеніли, тож десятки аварій у різних районах області. На автошляху «Київ-Чоп» сталася смертельна ДТП – вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом – його водій загинув. У селі Вирів фура злетіла з дороги і впала на огорожу приватного будинку. Також була затримка у русі потягів через обледенілі контактні мережі. Громадський транспорт виїхав на маршрути у звичному режимі.

Вхурделило і на Закарпатті. У високогір'ї випало до пів метри снігу та вдарив 9-градусний мороз. Жителі у соцмережах пишуть, такого не було навіть взимку. В снігу опинилися квіти та дерева, зокрема сакури й магнолії, що розквітли ще кілька тижнів тому. Для них така низька температура, кажуть фахівці, може стати критичною.

Під сніговою ковдрою опинилися квіти на деревах і на півдні Одещини. Сніг пролежав кілька годин, аж допоки температура не піднялася до плюс п’яти. А у Арцизському районі поривчастий вітер повалив водонапірну вежу. Через це жителі села Глинки залишилися без води.

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