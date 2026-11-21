Енергетичний сектор – один із найкращих прикладів партнерства України та ЄС, заявила Вьорсдьорфер на конференції. Фото: facebook.com/www.rebuildukraine.in.ua

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Україні потрібно одночасно відновлювати енергетику після російських ударів, готуватися до зими та інвестувати у стійкішу систему на майбутнє. Як поєднати нагальну допомогу з довгостроковими змінами — про це ТСН.ua поговорив із заступницею генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань енергетики Мехтільд Вьорсдьорфер на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві.

«Думаю, нагальні потреби дещо поглинають нашу увагу. Але не слід забувати, що паралельно — не одне після іншого — ми справді працюємо на середньо- та довгострокову перспективу», — пояснила вона.

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У своєму виступі на конференції Вьорсдьорфер наголосила, що енергетична співпраця України та ЄС вигідна обом сторонам. Як приклад вона навела постачання української електроенергії до сусідніх країн улітку. На тлі нової хвилі російських атак підтримка України охоплює як екстрену допомогу перед зимою, так і розвиток децентралізованої генерації, енергоефективності, відновлюваної та атомної енергетики.

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Як донорський внесок перетворюється на обладнання

Фонд підтримки енергетики України створили 2022 року за погодженням із Єврокомісією та Міністерством енергетики України. Ним управляє Секретаріат Енергетичного Співтовариства у Відні. Механізм об’єднує допомогу ЄС, окремих країн та інших донорів для нагальних потреб українських енергокомпаній.

За офіційною процедурою Фонду, енергокомпанія подає запит через Міністерство енергетики. Міністерство за підтримки незалежних міжнародних експертів перевіряє потребу та визначає її пріоритетність. Далі зовнішній закупівельний агент проводить закупівлю під наглядом Секретаріату. Договір укладають постачальник та українська енергокомпанія, а Фонд платить безпосередньо постачальнику. Доставку й установлення обладнання відстежують.

Ця схема має перетворити донорські гроші на конкретні товари й послуги: трансформатори, запасні частини, ремонтне обладнання чи пальне. Проте час, за який допомога дістанеться компанії, не можна визначити лише за розміром внеску або датою підписання контракту.

Вьорсдьорфер висловила задоволення роботою механізму, назвавши його добре скоординованим і здатним реагувати на різні потреби — від кабелів до більших проєктів.

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У жовтні 2026 року Фонд уклав 90 контрактів на енергетичне обладнання майже на 200 млн євро — це його найбільший місячний показник. У повідомленні від 6 листопада Секретаріат також наводив підсумок від початку року: 660 контрактів на 515 млн євро.

Фактично доставлене обладнання — окремий показник. За тим самим повідомленням, від початку роботи Фонду 2022 року понад 60 енергокомпаній у 23 областях України підтвердили отримання обладнання на 812 млн євро.

Вьорсдьорфер оцінила масштаб Фонду приблизно у 2,5 млрд євро й наголосила, що внески продовжують надходити. На офіційній сторінці Фонду загальний обсяг заявлених донорських зобов’язань станом на 11 листопада становив близько 2,58 млрд євро.

Чому поряд із ремонтами потрібні інвестиції

Відновлення пошкодженої мережі вирішує нагальну проблему. Але заклад, який має власну генерацію, акумулятори та споживає менше енергії, отримує більше можливостей працювати під час наступного перебою. Саме тому екстрена допомога має поєднуватися з модернізацією.

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Єврокомісія також відзначила підтримку ремонту місцевих електромереж, фізичного захисту інфраструктури та ремонту систем теплопостачання в Києві й Харкові. Ця робота відбувається поряд з інвестиціями в чисту енергетику та децентралізовані рішення.

Один з інструментів — Ukraine Investment Framework, або UIF , інвестиційна складова програми Ukraine Facility. Його загальна фінансова спроможність становить 9,6 млрд євро: 7,8 млрд гарантій і 1,8 млрд грантів для змішаного фінансування. Через фінансові установи ця підтримка має залучати додаткові державні та приватні інвестиції.

За інформаційною довідкою Єврокомісії про Україну за листопад 2026 року , станом на жовтень для підтримки інвестиційних програм в Україні вже було розподілено 8,5 млрд євро — 88% загальної фінансової спроможності UIF. Це охоплює різні сектори економіки, а не лише енергетику.

Окремо Єврокомісія назвала 800 млн євро підтримки саме енергетики через UIF у 2026 році. Цю цифру також слід відрізняти від загального бюджету інструмента та внесків до Фонду підтримки енергетики України: ці механізми мають різні завдання й охоплення.

За словами Вьорсдьорфер, можливості для інвестицій охоплюють енергоефективність будівель, відновлювану, децентралізовану та атомну енергетику. «Це також сильні сторони України, на яких ми можемо будувати разом. В енергетичному секторі, на мою думку, ми справді маємо чудову можливість у середньостроковій перспективі», — сказала вона.

Що інтеграція ринків додає до синхронізації мереж

Інший напрям роботи — інтеграція українського ринку електроенергії з європейським. Важливий крок уже зроблено: 16 березня 2022 року енергосистеми України та Молдови синхронізували з мережею континентальної Європи. Це забезпечило їхню спільну технічну роботу та підтримало стійкість системи.

Об’єднання ринків, або market coupling, стосується наступного рівня — узгодженої організації торгівлі електроенергією. Фізичне з’єднання мереж саме по собі не створює всіх правил, процедур і цифрових систем, потрібних для цього.

Під час розмови Тор-Стен Вертманн, який координує підтримку енергетичного сектору України в Генеральному директораті Єврокомісії з питань енергетики (DG ENER), пояснив технічний принцип: алгоритм зіставляє пропозиції електростанцій із попитом на ринку, щоб ефективніше організувати виробництво й торгівлю на наступну добу. Українські та молдовські виробники мають долучитися до цього процесу разом із виробниками з ЄС.

«Це справді один із наших провідних проєктів уже багато років. Найвищий пріоритет для нас, України та Молдови», — сказала Вьорсдьорфер. За її словами, об’єднання ринків відбудеться до вступу України до ЄС.

Диспетчерка електропідстанції на робочому місці. Фото: Ксенія Невенченко / ПРООН в Україні

7 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон , покликаний створити правову основу для інтеграції, зокрема об’єднання ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку з європейськими. Водночас Секретаріат Енергетичного Співтовариства пояснює : початок процесу об’єднання ринків залежить від перевірки повноти впровадження необхідних норм ЄС та усунення суперечностей із ними. Самого ухвалення одного закону недостатньо.

Вьорсдьорфер також згадала практичні ІТ-системи, необхідні для цього, зазначивши, що їхнє впровадження потребує щонайменше 12 місяців.

«Коли ми повністю об’єднаємо ринки, обидві сторони отримають вигоду завдяки найнижчим можливим цінам», — так Вьорсдьорфер описала очікуваний ефект інтеграції. Логіка полягає в тому, щоб ефективніше використовувати доступну генерацію та можливості транскордонної торгівлі.

Вплив на рахунки домогосподарств також залежатиме від порядку встановлення тарифів та інших складових вартості.

Масштаб економічного ефекту для європейського ринку ілюструють дані ACER — Агентства ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів . За оцінкою агентства, транскордонна торгівля лише на ринку «на добу наперед» забезпечує близько 32 млрд євро економічної вигоди щороку. Подальша інтеграція в усіх часових сегментах ринку може додати щонайменше 4 млрд євро на рік.

На запитання, яка одна сфера зараз найбільше потребує підтримки — обладнання, генерувальні потужності чи технічна експертиза, — Вьорсдьорфер не обрала лише одну.

«Думаю, безпосередній пріоритет — пройти цю зиму з усім, чим ми можемо підтримати Україну. Зокрема Київ та інші міста», — сказала вона. Вона додала, що це має йти пліч-о-пліч із реформами ринків електроенергії та газу й адресними субсидіями для зниження цін на енергію.

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