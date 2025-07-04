ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1645
Час на прочитання
3 хв

Пережив пекло полону, а дружина присвоїла всі гроші: історія морпіха з "Азовсталі"

Морпіх повернувся з полону та розповів про катування у російських колоніях.

Автор публікації
Мар`яна Бухан
Олександр Савов

Олександр Савов / © ТСН

Гангрена, короста або туберкульоз — з такими діагнозами повертаються українські захисники з російського полону. В останні два великі обміни хвороби, з якими доводиться забирати вже звільнених, вражають не лише лікарів, а й учасників переговорної групи. Після повернення хлопці розповідають, що в російських в’язницях їх намагаються лікувати. Щоправда, методи такого лікування лякають.

Кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан зустрілася з морпіхом Олександром Савовим, який виходив з «Азовсталі» в так званий почесний полон, де його заразили туберкульозом.

З морпіхом Олександром Савовим ТСН зустрічається в лікарні. Після звільнення з полону це вже третій його медичний заклад. Служити в морську піхоту Олександр пішов ще 2015-го. На початку повномасштабного вторгнення морпіхи 36-ї бригади базувалися на заводі Ілліча в Маріуполі. В якийсь момент окрема група вирішила повз блокпости росіян заїхати на «Азовсталь», на підмогу «азовцям», і зробила це без жодного пострілу.

«Я вивозив пораненних, повна машина у мене була. Через блокпост ми їхали їхній, вони там чи п’яні були, чи що, ми з ними привіталися „прівєт, мужикі“, вони „прівєт“, помахали нам, без жодного пострілу проїхали, ми „зетки“ понамальовували на машинах», — каже він.

Про місяць на «Азовсталі» він майже не згадує, а все, що було потім, у полоні, його досі лякає.

«Прийомки — оце найгірше. Ти виходиш з машини, входиш до приміщення, роздягаєшся догола — і пішов. У цей момент ти проходиш лікарів, ДНК, відбитки, миють, стрижуть і б’ють», — каже Олександр Савов, звільнений з полону.

Після полону чоловік дізнався — росіяни повернули його з туберкульозом. За його словами, у полоні його нібито лікували, але було таке враження, що над ним експериментували.

«Через кожен місяць робили флюорограму. Штук 6 чи 7 за рік», — каже він.

Зараз Олександр про плани на майбутнє не думає. Надто через те, що після боїв за Маріуполь і майже трирічного полону він ще й залишився без грошей. Його донька розповідає — за пів року до повномасштабного вторгнення батько одружився, а вже за місяць шлюб розпався. Але офіційно вони не розлучилися. І дружина, каже Настя, цим скористалася.

«Вона всі виплати, грошове забезпечення, яке мав отримувати батько, вона отримувала. І вона навіть уже після повернення, ми дізналися, що вона хотіла, щоб він не повернувся. Вона очікувала, що вона ще отримає за його загибель кошти», — каже Анастасія Савова, донька звільненого з полону.

Але Олександр радіє, що з полону на нього чекали найрідніші — донька й мати. Анастасія останні роки робила все можливе, щоб визволити тата, і навіть стала співзасновницею Асоціації морських піхотинців, яка допомагає родинам полонених і звільненим.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НОВИНИ! ПІДСУМКИ 27 ЧЕРВНЯ. КИЇВ УСЮ НІЧ ГОРІВ ВІД ВИБУХІВ! РОЗМОВА З ТРАМПОМ!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1645
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie