Пережив пекло полону, а дружина присвоїла всі гроші: історія морпіха з "Азовсталі"

Олександр Савов / © ТСН

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Гангрена, короста або туберкульоз — з такими діагнозами повертаються українські захисники з російського полону. В останні два великі обміни хвороби, з якими доводиться забирати вже звільнених, вражають не лише лікарів, а й учасників переговорної групи. Після повернення хлопці розповідають, що в російських в’язницях їх намагаються лікувати. Щоправда, методи такого лікування лякають.

Кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан зустрілася з морпіхом Олександром Савовим, який виходив з «Азовсталі» в так званий почесний полон, де його заразили туберкульозом.

З морпіхом Олександром Савовим ТСН зустрічається в лікарні. Після звільнення з полону це вже третій його медичний заклад. Служити в морську піхоту Олександр пішов ще 2015-го. На початку повномасштабного вторгнення морпіхи 36-ї бригади базувалися на заводі Ілліча в Маріуполі. В якийсь момент окрема група вирішила повз блокпости росіян заїхати на «Азовсталь», на підмогу «азовцям», і зробила це без жодного пострілу.

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«Я вивозив пораненних, повна машина у мене була. Через блокпост ми їхали їхній, вони там чи п’яні були, чи що, ми з ними привіталися „прівєт, мужикі“, вони „прівєт“, помахали нам, без жодного пострілу проїхали, ми „зетки“ понамальовували на машинах», — каже він.

Про місяць на «Азовсталі» він майже не згадує, а все, що було потім, у полоні, його досі лякає.

«Прийомки — оце найгірше. Ти виходиш з машини, входиш до приміщення, роздягаєшся догола — і пішов. У цей момент ти проходиш лікарів, ДНК, відбитки, миють, стрижуть і б’ють», — каже Олександр Савов, звільнений з полону.

Після полону чоловік дізнався — росіяни повернули його з туберкульозом. За його словами, у полоні його нібито лікували, але було таке враження, що над ним експериментували.

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«Через кожен місяць робили флюорограму. Штук 6 чи 7 за рік», — каже він.

Зараз Олександр про плани на майбутнє не думає. Надто через те, що після боїв за Маріуполь і майже трирічного полону він ще й залишився без грошей. Його донька розповідає — за пів року до повномасштабного вторгнення батько одружився, а вже за місяць шлюб розпався. Але офіційно вони не розлучилися. І дружина, каже Настя, цим скористалася.

«Вона всі виплати, грошове забезпечення, яке мав отримувати батько, вона отримувала. І вона навіть уже після повернення, ми дізналися, що вона хотіла, щоб він не повернувся. Вона очікувала, що вона ще отримає за його загибель кошти», — каже Анастасія Савова, донька звільненого з полону.

Але Олександр радіє, що з полону на нього чекали найрідніші — донька й мати. Анастасія останні роки робила все можливе, щоб визволити тата, і навіть стала співзасновницею Асоціації морських піхотинців, яка допомагає родинам полонених і звільненим.

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