Перната контрабанда: приспаних та обмотаних клейкою стрічкою соколів намагалися відправити до Катару

Перната контрабанда: приспаних та обмотаних клейкою стрічкою соколів намагалися відправити до Катару

Незаконний багаж виявили під час сканування підозрілої сумки митники аеропорту "Бориспіль".

Митники аеропорту "Бориспіль" виявили в багажі одного з пасажирів живих соколів.

Як повідомляється 4 лютого в сюжеті ТСН.19:30, чотирьох птахів приспали медичними препаратами, загорнули в тканину, а лапки обмотали клейкою стрічкою. Соколів намагалися відправити до Катару. Незаконний багаж виявили під час сканування підозрілої сумки.

Уже відомо, що власник багажу - іноземець. Він не з'явився на рейс і не забрав своїх речей. Наразі чоловіка розшукують.

В аеропорту Бориспіль іноземець намагався нелегально провести соколів | Новини світу

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