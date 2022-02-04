Перната контрабанда: приспаних та обмотаних клейкою стрічкою соколів намагалися відправити до Катару

Незаконний багаж виявили під час сканування підозрілої сумки митники аеропорту "Бориспіль".
Митники аеропорту "Бориспіль" виявили в багажі одного з пасажирів живих соколів.
Як повідомляється 4 лютого в сюжеті ТСН.19:30, чотирьох птахів приспали медичними препаратами, загорнули в тканину, а лапки обмотали клейкою стрічкою. Соколів намагалися відправити до Катару. Незаконний багаж виявили під час сканування підозрілої сумки.
Уже відомо, що власник багажу - іноземець. Він не з'явився на рейс і не забрав своїх речей. Наразі чоловіка розшукують.
Нагадаємо:
У Львові реабілітують варанів та змій, яких незаконно намагалися вивести з України до Італії. До натуралістичного центру рептилій привезли в дуже важкому стані. Два десятки з них через переохолодження та стрес загинули.
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