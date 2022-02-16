Перша медаль для України: срібний призер Олімпіади подякував українцям за підтримку

Батьки спортсмена привітали сина телефоном.

Срібний призер Олімпіади в Пекіні Олександр Абраменко подякував усім співвітчизникам за підтримку. Надскладний стрибок - і в України є перша олімпійська медаль на цих зимових іграх. І друга - в колекції самого спортсмена - Олександр вже має золото із фристайлу Олімпіади-2018 у Південній Кореї.

Про це 16 лютого йдеться у сюжеті ТСН.18:30.

Це - вже п'ята Олімпіада для Абраменка. На попередній, у Південнокорейському Пхьончхані - спортсмен подарував Україні першу олімпійську нагороду у фристайлі і єдину медаль збірної, але - золоту.

Спортсмен каже, що він у перші хвилини не вірив у перемогу.

Батьки Олександра Абраменка Ірина та Володимир привітали його телефоном. Вони кажуть, що ніколи не дивляться виступи Олександра в прямому ефірі, щоб навіть за тисячі кілометрів не передати синові своє хвилювання. Завжди - в повторі. Вдома саме у батьків зберігається прапор України, з яким Олександр стояв на першій сходинці п'єдесталу у Пхьончхані.

Олімпіада-2022: Олександр Абраменко виграв срібло у лижній акробатиці

"Сашко, ми дуже раді, вітаємо тебе. Бачиш, коли ми вчора з тобою спілкувались, ти хвилювався, але зібрався і все сталось так, як сталось", - кажуть батьки українського срібного призера Олімпіади в Пекіні.

Батьки спортсмена також хвилювались, щоб їхній син не захворів на коронавірус.

На Facebook-сторінці Національного олімпійського комітету цитують Олександра Абраменка. Він дякує українцям за підтримку.

"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День єднання олімпійську медаль!", - йдеться у дописі.

Своїм сріблом Абраменко також скасував один із забобонів, що прапороносці - поза медалями. А саме йому дали честь нести синьо-жовтий на відкритті Олімпіади із фігуристкою Олександрою Назаровою. Тепер, каже олімпійський призер, що бути прапороносцем - на удачу. І тим більше: сьогоднішній стартовий номер Олександра Абраменка - тринадцятий.

Нагадаємо, фристайліст Абраменко виборов першу медаль України на Олімпійських іграх-2022.

Читайте також: