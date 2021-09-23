Перша страва із "сюрпризом": у Борисполі в офіс привезли суп, в якому плавала пожована жуйка (відео)

Перша страва із "сюрпризом": у Борисполі в офіс привезли суп, в якому плавала пожована жуйка (відео)

Наразі у закладі харчування перевіряють цей факт.

У Борисполі Київської області співробітники однієї з компаній, які замовили із закладу суп, виявили у першій страві приголомшливу "знахідку" - пожовану жуйку.

Про це співробітниця компанії ексклюзивно розповіла ТСН.ua, а також поділилася відео.

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Виявилося, що у Борисполі співробітникам привезли в офіс суп, у якому знайшли пожовану жуйку. Також є відео, на якому видно, як посеред картоплі і броколі плаває жуйка.

У компанії звернулися до закладу, де всі звинувачення заперечили. Там запевняють, що такого бути не може і в них на роботі ніхто жуйок не їсть. За їхніми словами, наразі у закладі харчування перевіряють цей факт і керівнича переглядає камери відеоспостереження.

Під Києвом співробітникам компанії привезли суп, в якому знайшли пожовану жуйку

До слова, українці не вперше знаходять подібні "сюрпризи" у їжі. Наприклад, у Дніпрі мешканка міста виявила у морозиві уламок зуба.

А у Херсоні місцеві жителі стверджують, що купили у магазині ковбасу "з сюрпризом". Анастасія Тищенко показала відповідне відео у Мережі.

Крім того, у Харкові покупці супермаркету побачили мишу, яка бігала по контейнерах із м'ясними виробами. Покупець покликав працівника супермаркету і показав йому гризуна. Той взявся ловити його, озброївшись пакетом. Але миша виявилася спритнішою і втекла.

Раніше мешканка Полтавщини придбала шашлик із "сюрпризом": уламок голки був усередині м'яса.

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