Перша в історії України Нобелівська премія миру вже вдома: які послання привезла лауреатка

Напередодні до Києва повернулася цьогорічна лауреатка - Олександра Матвійчук. Очільниця української правозахисної групи «Центр громадянських свобод» отримала Нобелівську премію миру за документування воєнних злочинів, порушення прав людини та зловживання владою, йдеться в ТСН.

Колеги та друзі Нобелівську лауреатку Олександру Матвійчук вітали на темному пероні центрального залізничного вокзалу. Вона одразу дістає з кишені золоту медаль із зображенням Альфреда Нобеля. “Це для України, для того, щоб у нас були нові можливості, які ми використаємо, і щоб перестали гинути люди на окупованих територіях, і щоб перестали гинути в тилу”, - каже вона.

Нобелівська лауреатка додає, що ця премія - насамперед визнання зусиль українського народу, який бореться проти спроб зірвати мирний розвиток Європи.

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Нагороду Олександра Матвійчук отримала 10 грудня в Осло. Нобелівську премію миру, окрім українки, вручили і правозахисникам з Росії та Білорусі. Олександра Матвійчук раніше заявляла, що це не об’єднання представників трьох народів. Її отримали люди, котрі борються проти спільного зла.

Олександра Матвійчук разом із колегами та партнерами з інших правозахисних організацій зафіксували більше двадцяти семи тисяч епізодів, пов'язаних із воєнними злочинами. Величезна та приголомшлива цифра насправді верхівка айсберга, каже правозахисниця. Вона з колегами і далі працюватиме над документуванням та створюватиме нову стратегію комплексного правосуддя, один із елементів якої - міжнародний трибунал. “Ми побачимо Путіна, там досить міцний авторитарний режим Путіна, але історія переконливо свідчить, що авторитарні режими падають, а їхні лідери, які вважали себе недоторканими, опиняються перед правосуддям. Нам для цього треба переконати світ змінити своє бачення і подивитися на все це через ситуацію на Нюрнберзькому процесі, коли нацистських злочинців засудили, ми маємо переконати, що правосуддя не має чекати, потрібно створити міжнародний трибунал вже зараз”, - заявляє Олександра.

Про міжнародний трибунал, про нову міжнародну систему миру й безпеки, а також про необхідність для оборони України сучасної зброї пані Матвійчук говорила не лише під час отримання премії. Про це, каже, наголошувала згодом і на зустрічах у Вашингтоні та Європарламенті. “Я мала можливість бути почутою, це вперше, коли з нашого регіону голоси правозахисників чують, мені вдалося піднімати питання правосуддя на високому рівні. Водночас я зізнаюся, я була в досить незвичній для себе позиції, бо окрім цього, я говорила, що Україні потрібна зброя… І я питала голів політичних груп Європарламенту, які говорили, що ви боретеся не тільки за Україну, ви боретеся за всю Європу. Якщо ми боремося за всю Європу, то чому українська військова Андріана Сусак підривається на міні в цивільному авто. Якщо у вас так багато броньованої техніки на складах. Ми маємо побачити відповідь у діях. Ми чекаємо на дії”, - каже вона.

Центр громадянських свобод, який очолює Олександра Матвійчук, засновано 2007 року. Після вторгнення Росії до України ще 2014 року Центр брав участь у мобільних моніторингових групах у Криму та на Донбасі, а також подавав свідоцтва про злочини проти людяності, вчинені під час Євромайдану, до Міжнародного кримінального суду.

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