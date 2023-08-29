Коло в небі України на першому літаку F-16 пообіцяли здійснити матері загиблого пілота на позивний “Джус”

Мати звернулася до командувача Повітряних сил під час поховання сина.

Мати загиблого на Житомирщині пілота Андрія Пільщикова на позивний “Джус” під час поховання сина в Києві звернулася до командувача Повітряних сил Збройних сил Миколи Олещука з проханням взяти її в перший літак F-16, щоб здійснити коло в небі України.

Олещук пообіцяв їй це зробити, передає кореспондент сайту ТСН.ua.

“Я в першому літаку зроблю коло?” – спитала мама загиблого пілота Лілія.

"Безумовно", – відповів командувач Повітряних сил ЗСУ.

Мати загиблого пілота Лілія і командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, в Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового 29 серпня попрощалися з одним із загиблих на Житомирщині пілотів – Андрієм Пільщиковим. На церемонію приїхали друзі, колеги та рідні Андрія. Всього біля 300 людей.

Прощання із загиблим пілотом / Фото: ТСН.ua

25 серпня в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа, в якій загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр Повітряних сил ЗС України". Під час повномасштабної війни вони були задіяні до виконання повітряних операцій із захисту України, зокрема тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

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