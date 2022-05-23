"Перше питання - чи є татуювання": вчителька з Маріуполя розповіла про допити у фільтраційному таборі

"Перше питання - чи є татуювання": вчителька з Маріуполя розповіла про допити у фільтраційному таборі

Попри гуманітарну катастрофу та загрози епідемій – у Маріуполі залишаються понад 100 тисяч людей – такі підрахунки Маріупольської міської ради. Єдиний спосіб виїхати з міста – пройти допит у фільтраційному таборі, який окупанти розбили навколо Маріуполя.

У випуску "Сніданку з 1+1" вчителька англійської мови з Маріуполя розповіла, як пройшла фільтраційний табір та змогла виїхати з міста. Утім, жінка ще перебуває на непідконтрольній території, тому з міркувань безпеки її ім'я не називаємо.

"Фільтраційний табір - це черга з авто. На фільтрацію можна приїхати або автобусами, або своїм трансопртом", - пояснює жінка.

Мешканка Маріуполя каже, що на фільтрацію поїхала власним транспортом.

"Ми їхали своїм трансопртом, тому я розповім про свій варіант фільтрації. Це черга, в яку встають авто в селищі Безіменне, біля Новоазовська. Ця черга протягується декілька метрів, і коли ти туди під'їжджаєш, тобі дають номер авто і ти записуєшся в зошит, в чергу, де вказуєш марку автобіля, номер авто і скільки людей буде проходити фільтрацію. І стаєш в чергу", - розповідає жінка.

У черзі на так звану фільтрацію людям доводилося очікувати і по 12 днів.

Дзвінок з Маріуполя: жінка, яка пройшла фільтраційний табір та виїхала з міста

"Ми чекали своєї черги 5 днів, але в кожного може бути по-різному. Це може бути і 6 днів, а якщо комусь пощастить, то може бути 4-3 дні. Але в березні наші сусіди чекали і 12 днів", - каже жінка.

За її словами, з автомобільної черги можна виїхати, утім не завжди вдається повернутися на своє місце з різних обставин. Тому тим, хто проґавив свою чергу, доведеться знову чекати 5 днів.

За словами жінки, окупанти розмістили там три намети, до яких під'їжджають по 5 авто. Людей з машин ведуть на допит до наметів. В одному - розпитують жінок, в іншому - чоловіків та підлітків. А в третьому наметі вже роблять фото маріупольців та вносять їхні дані до комп'ютерів.

"У жіночому наметі було дві жінки, які нас опитували. Перше питання - чи є татуювання. У мене його не було, тому я нічого не показувала. А інші, мабуть показували, у кого вони були. Я не знаю, що саме запитують про татуювання. Також запитують, чи є хтось із знайомих та родичів, військові, чи є знайомі, які працюють, або працювали у поліції, і ДСНС. Їх, як я розумію, цікавлять контакти. Вже в останньому наметі у людей перевіряють телефони", - розповідає вчителька з Маріуполя.

Жінка каже, що її на фільтрації опитували найдовше.

"На фільтрації більше допитують вчителів, та людей, які мали відношення до адміністрації і знають контакти депутатів тощо", - каже вона.

Окупанти розпитували у вчительки де зберігаються особові справи дітей в навчальному закладі і де можна знайти дані про їхніх батьків.

"Питають, чи були в нашому навчальному закладі батьки, які були військовими, працювали в поліції чи ДСНС. Я так розумію, що вони намагаються скласти якусь базу даних. Також вони запитували, чи приходили до нас до школи військові", - зазначає жінка.

Вчителька з Маріуполя каже, що є люди, які не проходять фільтрації.

"Є люди, які перебувають в Маріуполі, які не пройшли фільтрацію, тому що це по-перше - величезна черга, а по-друге - не всі мають транспорт, щоб виїхати на фільтрацію", - розповідає жінка.

За її словами, тим маріупольцям, які не пройшли фільтрацію - не дозволено їздити транспортом, можна лише пересуватися пішки, і якщо окупанти зупинять таку людину, то їй доведеться пояснювати, що її черга на фільтрацію ще не підійшла.

"Але йде звістка про те, що якщо у тебе не буде фільтрації, то ти не зможеш пересуватися по місту. Треба мати паспорт, треба мати ось цю фільтрацію", - резюмувала жінка.

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