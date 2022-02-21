Перші ознаки стабілізаці ситуації: у МОЗ заявляють про зменшення кількості COVID-шпиталізацій

Тижнева кількість госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів.

В Україні другий тиждень поспіль зменшується кількість шпиталізацій інфікованих коронавірусом: простежуються перші ознаки стабілізації ситуації із COVID-захворюваністю.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, протягом минулого тижня кількість випадків зараження зменшилася на 19% (на 43 616 випадків). Зараз становить 191 640.

"Минулий тиждень був першим із останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів більша, ніж кількість госпіталізованих. За минулий тиждень виписано на чотири тисячі людей більше, ніж госпіталізовано", - заявив глава МОЗ.

Ляшко повідомив, що тижнева кількість госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів України. У Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях ситуація залишається контрольованою.

Завантаженість ліжок з киснем також знизилась на 5,4%. Нині вона становить 35%. Стало у медзакладах і менше дітей з COVID-19. Завантаженість становить 31%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 лютого через ситуацію з коронавірусом п'ять областей перебувають у "червоній" зоні карантину, три з яких можуть послабити обмеження. "Червона" зона наразі діє у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях.

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