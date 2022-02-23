Перші санкції проти Росії: путінські олігархи продовжують "худнути", як і російська економіка

Плакала "дача" Соловйова біля мальовничого італійського озера Комо, як і шопінг в Мілані наближених до Путіна посадовців.

Схоже, світ по троху прокидається, починаючи розуміти, що Володимир Путін і вся його кремлівська верхівка збожеволіла. Крім того, що Путін фактично проголосив себе новим царем Російської імперії зразка до 1917 року, він ще й заявив, що Росія може використовувати силу в ім’я добра, поки російські федеральні канали показують карту України, поділену на частини, які начебто "подаровані" нам різними російськими диктаторами.

Путін чимдуж домагається відміни статусу Росії як країни, яка програла Холодну війну. Ба більше, як вже писав ТСН.ua, американські дипломати прямо кажуть: Москва замахнулася не лише на українські землі, а й на Фінляндію, Грузію, Молдову, країни Балтії, частини Польщі та Туреччини.

Годинна промова Путіна в понеділок, 21 лютого, коли після прочитання історичної лекції він визнав "ДНР"/"ЛНР", змусила багатьох протверезіти. Після неї прем’єр Нідерландів Марк Рютте назвав Путіна божевільним, а Єлисейський палац – параноїдальним. І це божевілля Росії дорого обходиться. Фондові ринки впали, найбільші російські компанії типу "Газпрому", "Сбєрбанку" та інших втратили від 10% до 20% і більше. Рубль теж лихоманить. І за всі ці безумства божевільного російського диктатора заплатять пересічні росіяни зі своєї кишені.

За даними Bloomberg, через військову авантюру Путіна проти України від початку 2022 року 23 російських олігархи "схудли" на $32 млрд. Член ради директорів "Сібура" та "Новатека" Геннадій Тимченко, статки якого оцінюються у $25,6 млрд, серед російських олігархів збіднів найбільше. І це ще не межа.

У вівторок, 22 лютого, США, Євросоюз та Велика Британія синхронно оголосили про перший раунд санкцій проти Росії за визнання "ДНР"/"ЛНР". Пізніше до них доєдналися Австралія, Японія та Канада. Західні демократії вдарили персональними санкціями по Геннадію Тимченку та братам Ротенбергам (компанії яких, нагадаємо, брали участь у незаконному будівництві Кримського мосту). А це значить, що їхні статки на Заході будуть заморожені, а в’їзд до ЄС, США, Великої Британії та інших країн їм заборонений.

ТСН.ua

Під персональні санкції Євросоюзу потрапив 351 депутат Держдуми, які причетні до визнання "ДНР"/"ЛНР". Також у санкційних списках віцеспікер Думи Петро Толстой. Що цікаво, він також є членом російської делегації в ПАРЄ. Ні, на сесії Асамблеї в’їзд їм не заборонять. Проте кожного разу їхні поїздки до Євросоюзу повинні мати сувору мету. Відхилення від неї, тобто, якщо замість сесії ПАРЄ російський депутат поїде на шопінг до Мілану, і його спіймають, то міграційні органи мають видворити порушника і не видати більше цільову візу.

"Більше жодного шопінгу в Мілані, вечірок в Сен-Тропе, діамантів в Антверпені. Це перший крок", - заявив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Хоча Литва, наприклад, взагалі закликає виключити Росію з ПАРЄ, а Латвія – припинити видавати росіянам візи. Водночас Німеччина, чого від неї майже ніхто не очікував, зупинила сертифікацію скандального "Північного потоку-2".

Також під персональні санкції ЄС потрапила речниця МЗС Марія Захарова, та відомі російські пропагандисти – головред Russia Today Маргарита Симонян та телеведучий Володимир Соловйов. Останній, за численними публікаціями в ЗМІ, взагалі має дві вілли в Італії на березі мальовничого озера Комо. Тепер про все це можна забути. До речі, непогано було б і Франції доєднатися до таких санкцій, адже на їхньому Лазуровому березі десятки, якщо не сотні, маєтків заможних росіян.

Як Захід каратиме Росію економічно? Російський уряд більше не зможе залучати гроші на Заході під облігації суверенного боргу, випущені після 1 березня 2022 року. Під обмеження потрапили провідні державні банки, які причетні до фінансування армії, військових та будь-яких інших операцій в ОРДЛО. Російські Центробанк, Мінфін та Фонд національного добробуту, яким так полюбляє вихвалятися Путін, потрапили до спецсписку Мінфіну США, на які будуть поширюватися спеціальні обмеження.

ТСН.ua

Україна теж не стоїть осторонь. Від сьогодні ми зупинили імпорт електроенергії з Білорусі і розглядаємо можливість розірвання дипломатичних відносин із Росією аж до запровадження візового режиму. А Верховна Рада у середу, 23 лютого, проголосувала за введення персональних економічних санкцій проти російських політиків, причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР". У санкційному списку 351 особа – це політики і чиновники, яким заблокують активи, обмежать торговельні операції, виведення капіталів з України, видачу будь-яких ліцензій на ведення операцій в Україні.