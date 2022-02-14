Перші українські пацієнти отримали нові ліки від коронавірусу: хто та кому їх призначає

Перші українські пацієнти отримали нові ліки від коронавірусу: хто та кому їх призначає

"Молнупіравір" - перший зареєстрований у світі лікарський засіб прямої дії.

Перші українські пацієнти отримали препарат "Молнупіравір", на який чекали від самого початку пандемії. Перші зареєстровані для екстреного використання ліки запобігають розмноженню вірусу. Їх призначатимуть тільки сімейні лікарі для тих пацієнтів, які коронавірус переносять важко, потрапляють у стаціонари і мають ризик загинути.

Про те, чи зможе новітній препарат уплинути на кількість смертей від коронавірусу і стати початком кінця пандемії - 14 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Молнупіравір" - перший зареєстрований у світі лікарський засіб прямої дії. Його починали розробляли, як препарат для лікування грипу. Однак під час пандемії коронавірусу стало зрозуміло, що препарат можна використовувати як зброю проти "ковіду".

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"Завдяки цьому препарату, припиняється побудова нових молекул РНК, тобто вірус перестає розмножуватися в клітинах і таким чином припиняється інфікування нових клітин", - пояснює лікарка-імунологиня, докторка медичних наук Алла Волоха.

Пігулки важливо призначити у перші 5 дні інфікування. "Молнупіравір" призначається саме для груп ризику: це хворі на діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння, а також українці старші за 60 років.

Цей препарат заборонений до продажу , він не має з'явитися в аптеках - єдине джерело, де може отримати його пацієнт - це сімейний лікар і він має надати препарат безкоштовно.

Зараз коли "Омікрон" витісняє "Дельту" в стаціонари потрапляють пацієнти саме з супутніми хворобами, або не вакциновані. Клінічні дослідження показали , що "Молнупіравір" вдвічі зменшує ризик госпіталізації, водночас в групі, що отримувала препарат не було зареєстровано жодної смерті.

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"Якщо їх ( ліки "Молнупіравір" - Ред.) можна буде застосовувати всім, кому це рекомендовано, насамперед особам груп ризику, є надія, що противірусні препарати разом з вакцинацією зможуть вплинути на хід пандемії", - зазначає імунологиня Алла Волоха.

Нині в Україну завезли 60 тисяч курсів "Молнупіравіру". Підписаний контракт ще на 300 тисяч курсів з компанією "Мерк" і 300 тисяч курсів противірусного препарату від компанії "Pfizer".

Поява препаратів прямої дії на вірус, вакцинація і більш легкий перебіг коронавірусу, всі ці фактори можуть стати початком кінця пандемії - лунають обережні передбачення серед медиків. Наприклад на фоні рекордних цифр інфікованих - в Україні не забиті стаціонари і зменшується рівень смертності.

"За попередньою оцінкою, летальність від коронавірусної хвороби знизилась втричі порівняно з "Дельта"-хвилею", - зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Новини України: перші пацієнти отримали нові ліки від коронавірусу

Однак поки низка європейських країн отримала можливість взяти під контроль коронавірус завдяки високому рівню вакцинації, Україна ще буде переживати не один спалах хвороби - кажуть експерти.

"Україна дійде до цього ендемічного стану, коли вірус є в суспільстві подібно до грипу або ГРВІ. Ми до нього звикаємо, але він не несе великих втрат до нас усіх. До цього стану нам треба рік-два дійти", - пояснює співзасновник Центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

А поки - вважають експерти - коригувати спалахи Україна може лише збільшенням кількості тестів і більш жорсткою ізоляцією хворих і контактних осіб терміном на 5 днів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо: Науковці Інституту молекулярної біології і генетики в Україні розробили п’ять різних тест-систем для одночасного виявлення коронавірусу, грипу та інших небезпечних респіраторних вірусів.

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