Першим космічним туристам, які мають вирушити на орбіту вже завтра, астронавти дали настанови

За межами Землі особливий підхід навіть до харчування.

Уже завтра в космос має вирушити перша цивільна місія від компанії Ілона Маска SpaceX. У її складі - підприємець, помічниця лікаря, ветеран Військово-Повітряних сил США та викладачка. Вони проведуть на орбіті від двох до чотирьох днів. Досвідчені астронавти дали поради космічним туристам, як їсти, чи мити голову на орбіті.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Нелегкі випробування почнуться з перших хвилин польоту - застерігає американець Марк Ванде Хей. Він на Міжнародній космічній станції вперше, і згадує - яке воно, відчуття польоту. «Більшість із нас відчули, як це - кататися на американських гірках. Коли вони на високій швидкості долають нерівність, і ви підлітаєте на сидінні. Це те, як усе відчувалося мені. Тільки тривало це годинами», - розповідає чоловік.

На орбіті перша цивільна місія від компанії SpaceX проведе від двох до чотирьох діб. А отже, побутових справ космічним туристам не уникнути. Меган Макартур у космосі вдруге, тож влаштовує демонстрацію - як правильно мити голову. «Я збираюся нанести трохи шампуню, який не потребує змивання. Розітріть його, як ви це робите на Землі. І розчешіть», - радить астронавтка NASA.

За межами Землі особливий підхід навіть до харчування. «Якщо ви їсте надто швидко, і частина рідини вилетить із харчових пакетів, то вона розлетиться повсюди. Вона потрапить на ваших товаришів по команді. Ви виявите її за тиждень, у повітропроводі чи деінде. Кожна дрібниця, яку ви сприймаєте за належне на Землі, коли ваші речі лишаються на місці - трохи складніша в космосі», - додає Меган.

Команда, яка вже завтра вирушить у космос, пройшла підготовку за навчальною програмою NASA. Тож про всі складнощі польоту знає заздалегідь. Керувати кораблем їй не дозволять - однак, четверо цивільних на орбіті проведуть низку медичних експериментів із додатком для людського здоров'я, який можна буде використовувати як на Землі, так і майбутнім космічним туристам. А їх уже незабаром - може побільшати.

Наприклад, компанія «Вірджин» бізнесмена Ричарда Бренсона планує запустити сервіс для туристів уже наступного року. Лише тут придбали квитки по 250 тисяч доларів - шість сотень людей. Марк Ванде Хей каже, політ того вартий.

«Сподіваюся, що люди, які витратили гроші на політ у космос, будуть щасливі і повернуться з досвідом, яким зможуть поділитися з рештою світу - аби краще зрозуміти наше існування на цій прекрасній планеті», - твердить астронавт.

Якщо погода дозволить, корабель SpaceX із першою цивільною місією стартує вже завтра.

Новини світу: цивільна місія від компанії "SpaceX" вирушить на орбіту – що чекає на туристів

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