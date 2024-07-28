“Першими тікають щури”: військовий розніс цивільних, які тікають з України

Зараз, коли до України прийшла біда у вигляді повномасштабної війни, з неї першими тікають “щури”.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua висловив ексофіцер штабу штурмового батальйону бригади “Червона Калина” Микола Олійник.

“У мене одне універсальне питання до всіх, хто не задоволений, хто розчарований Україною, і хто просить відкрити кордони. Я їм кажу дуже просто: чого до 24 лютого 2022 року ви звідси не виїхали. Значить не так було погано. А зараз, коли біда на кораблі, з корабля тікають першими тільки щури. Того треба бути сильними, згуртованими, потерпіти і попрацювати. Поїдете потім, якщо захочете. Поки що ніхто не зміг мені відповісти щось конструктивне. В основному “корупція”, “а що мені ця держава дала”, “а ви відкрийте кордони і побачите, хто залишиться”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАМ НЕ ТРЕБА ПЕРЕМАГАТИ на полі бою! Треба мати “КОЗИРІ В РУКАВІ” НА ПЕРЕГОВОРАХ! Ексофіцер Олійник

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