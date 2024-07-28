“Першими тікають щури”: військовий розніс цивільних, які тікають з України

Микола Олійник різко звернувся до українців.
Зараз, коли до України прийшла біда у вигляді повномасштабної війни, з неї першими тікають “щури”.
Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua висловив ексофіцер штабу штурмового батальйону бригади “Червона Калина” Микола Олійник.
“У мене одне універсальне питання до всіх, хто не задоволений, хто розчарований Україною, і хто просить відкрити кордони. Я їм кажу дуже просто: чого до 24 лютого 2022 року ви звідси не виїхали. Значить не так було погано. А зараз, коли біда на кораблі, з корабля тікають першими тільки щури. Того треба бути сильними, згуртованими, потерпіти і попрацювати. Поїдете потім, якщо захочете. Поки що ніхто не зміг мені відповісти щось конструктивне. В основному “корупція”, “а що мені ця держава дала”, “а ви відкрийте кордони і побачите, хто залишиться”, — розповів військовий.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАМ НЕ ТРЕБА ПЕРЕМАГАТИ на полі бою! Треба мати “КОЗИРІ В РУКАВІ” НА ПЕРЕГОВОРАХ! Ексофіцер Олійник
Читайте також:
- “Нам не треба перемагати на полі бою”: військовий відповів, коли і як закінчиться війна в Україні
- “Люди в мирних містах втомилися пити каву!”: військовий пояснив, як працює російська ІПСО в Україні
- Що означатиме перемога України у війні: військовий відповів