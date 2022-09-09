Першими з Єлизаветою ІІ прощатимуться в Шотландії: тіло королеви везуть до Единбурга

У шотландців буде змога попрощатися з королевою Елизаветою ще до того, як її тіло відвезуть до столиці.

Замок Голіруд в Единбурзі має стати першою зупинкою королеви після смерті, а потім - Единбурзький собор, де британці і всі охочі, мабуть, зможуть вшанувати пам’ять її величності. Конкретного часу ніхто не називає, йдеться в ТСН.

Всі ці замки і собори вже зачинені, як і дорога до центру Единбурга. Звідси, як пише британська преса, тіло королеви мають доправити королівським потягом до Лондона. Вокзал зачинили з учорашньої ночі.

В Лондоні, одразу після звістки про монаршу смерть, біля Букінгемського палацу почали збиратися люди.

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Також британці дякують королеві в соцмережах, що для своїх останніх місяців життя вона обрала саме Шотландію. Бо після Брекзиту відносини з цією частиною Британії зіпсувалися, і шотландці навіть хотіли провести референдум - відокремитися від Британії і приєднатися до Євросоюзу. Своїм вчинком, люди вважають, вона наостанок їх об’єднала.

Королева Британії не ходила до школи, водила під час Другої світової вантажівку та стала першою у світі главою держави, яка спромоглася відкрити Олімпійські ігри у двох країнах.

Вона очолювала Сполучене Королівство найдовше з усіх британських монархів, а її правління за тривалістю було другим в історії. Нині свої співчуття королівській родині та народу Британії висловлюють в усьому світі.

Єлизавету ІІ називали клеєм, який тримає державу разом. 85 відсотків населення ніколи й не знали іншого монарха. Про королеву говорили передусім як про людину, для якої обов'язок був понад усе. Вона не мала опинитися на троні, адже її лінія не спадкувала престол. Все змінив дядько Єлизавети, який зрікся на користь її батька. Зі смертю тата трон перейшов до неї.

Майже все її правління - 69 років - британську королеву підтримував коханий чоловік. Біографи кажуть, що вона закохалася у Філіпа ще у 13 років, а він відповів на її почуття лише за кілька років. Проти цього шлюбу було чимало впливових британців - все через зв'язки родичів Філіпа з нацистською Німеччиною. Втім, Єлизаветі вистачило сил наполягти на шлюбі, який, зрештою, тривав найдовше серед британських монархів - приніс чотирьох дітей, вісьмох онуків та 12 правнуків.

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Хоча таблоїди подейкували і про зради Філіпа, і про негаразди подружнього життя, він вірно лишався поруч до останнього. І допоміг Єлизаветі ІІ пережити чимало - скандальні розлучення їхніх дітей, загибель принцеси Діани, пильну й подекуди надмірну увагу преси до особистого життя монаршої родини, яке королева воліла б залишити приватним, й один з останніх скандалів - зречення онуком, принцом Гаррі, свого титулу, звинувачення в расизмі на адресу родини і переїзд із дружиною Меган Маркл до Америки.

Утім, найбільшим ударом для монархині стала смерть її коханого - принц Філіп помер торік. Тож платиновий ювілей правління - 70 років - Єлизавета ІІ цьогоріч зустріла без нього. Та попри заяви скептиків, не відмовилася від обов'язків, під час хай і рідкісних заходів лишалася люб'язною з підданими та багато усміхалася.

Не залишилася Єлизавета ІІ й осторонь війни в Україні. Політичних заяв вона воліла уникати, тож зробила щедру благодійну пожертву. А своїм жовто-блакитним вбранням і замовленням до Букінгемського палацу квітів у таких самих кольорах ясно висловила підтримку нашій державі.

Своєю найголовнішою роллю Єлизавета ІІ вважала роль символу нації. Вона прийняла присягу 15 прем'єрів, серйозно ставилася до свого права бути поінформованою про справи у державі й давати поради, але не знехтувала конституційним відділенням монархії від управління країною. За 70 років її правління світ змінився до невпізнаваності - а Єлизавета ІІ за цей час спромоглася стати для Британії якорем, який тримав країну.

Не нехтувала знятися у короткометражці до відкриття Олімпійських ігор - їх, до речі, відкривала двічі, у Британії й у Канаді - першою з глав держав світу.

Несподівано привітати з весіллям молодят під час візиту до Манчестера, покерувати авто на приміській дорозі чи просто пожартувати з підданими. А замість образу одного монарха лишила Британії нове, більш широке поняття - королівська родина, яке її діти та онуки продовжують розвивати і робити престол ближчим до людей.

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