Перший батальйон українських ексув'язнених вже поруч з фронтом: ексклюзив ТСН з передової

Андрій Цаплієнко показав спеціалізований батальйон, сформований з колишніх ув'язнених, які висловили бажання піти на фронт.

Воєнкор ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко повернувся з передової з Харківщини, де йому вдалося побачити те, чого ніхто ще не знімав: перший підрозділ із мобілізованих ув'язнених. Вони здивували своєю мотивацією.

Збройні Сили тут гостро відчувають брак людей. Тому, ймовірно, саме на Харківщині українська армія незабаром випробує в бою свій новий ресурс. У 92-й бригаді створили так званий спеціалізований батальйон, сформований з колишніх ув'язнених, які висловили бажання піти на фронт і закрити собою Україну.

Далеко не всі категорії засуджених можуть піти на фронт. Владислав Кугук опинився за гратами через те, що скоїв тяжку автомобільну аварію. Переконує, що в ув’язнених більше мотивації стати ефективними штурмовиками.

"Я вам скажу, що ув'язнені – це ті люди, які перебороли свій страх, які навчаються на своїх помилках, зі своїм досвідом, можна сказати", – каже колишній засуджений, командир взводу Владислав Кугук.

Цей батальйон ще не був на передовій. Перед тим засуджені мають пройти тактичну та медичну підготовку. Її рівень такий самий, як і у звичайних рекрутів. А мотивації в цих людей стовідсотково набагато більше, аніж у виловлених ТЦК ухилянтів.

Вибір – піти на фронт – зробили в колонії різні люди. Серед них і засуджені з тривалими відсидками. Так званий професійний криміналітет.

"Багато років я в тюрмі просидів, більше, ніж прожив. Провів у тюрмі, хорошого немає нічого", – зазначає ексзасуджений боєць Володимир Кириченко, який провів у в'язниці 23 роки зі своїх 41.

Володимир Кириченко був професійним "щипачем" – кишеньковим злодієм. Міг за годину витягнути пару десятків мобільних телефонів. Каже, лише зараз, втративши пів життя за гратами, зрозумів цінність свободи. Як і сотні інших ув’язнених, у яких з’явився шанс заслужити цю свободу на передовій.

"Люди йдуть, йдуть, і йдуть. Буде далі, і багато хто піде. Ми будемо захищати свою рідну землю", – зазначає він.

Кількість таких спецдобровольців насправді буде залежати від того, чи покаже цей батальйон свою ефективність в реальному бою. І це станеться вже незабаром – бо контрнаступ вимагає не лише більше зброї, а й, безумовно, тих, хто має нею гнати ворога з рідної землі.

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Перший БАТАЛЬЙОН українських ексув'язнених вже поруч з фронтом. ЕКСКЛЮЗИВ ТСН.Тижня

Нагадаємо, 8 травня Рада ухвалила закон №11079-1, який дає дозвіл деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Володимир Зеленський 17 травня підписав цей документ.

В Офісі генпрокурора відповіли, скільки засуджених вже вступили до лав ЗСУ.

Раніше військовий, коментуючи мобілізацію засуджених, заявив про ризики для армії від "блатних".

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