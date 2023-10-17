Перший день окупації Мелітополя: куди поділися силовики, армія та які настрої були у містян

Мер Мелітополя Іван Федоров описав перший день повномасштабної війни у місті.

Мер окупованого нині Мелітополя Іван Федоров розповів, що саме відбувалося у місті перший день повномасштабної війни.

Про це Федоров розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

За словами мера, 24 лютого 2022 року у його команди розпочалося приблизно о 5-й ранку, коли перші ракетні обстріли розпочалися в місті. Приблизно о 5:30 відбулася перша нараду разом з силовими структурами. Приблизно о 7:30 вже весь виконавчий комітет Мелітопольської міської ради був на роботі.

"Росіяни, мабуть, тоді починали рух на Чонгарському перешийку, до Чонгарського перешийку приблизно 100 кілометрів. В 15:00, в 15:30 вони були на кордоні міста Мелітополь. В 16:30, в 17 вони в’їхали в місто, перша російська броньована машина в’їхала в місто безпосередньо.

9 годин в нас було. Протягом 9 годин робили декілька речей. Перше – ми мали видати всім військові квитки, ми мали всім видати на руки документи. Звичайно, ми мали знищити всі документи, які могли дістатися ворогу", – розповідає Федоров.

Про дії силовиків

"Співробітники СБУ, співробітники прокуратури у 9-й, 10-й ранку були в мене в кабінеті і ми обговорювали план дій. В 10-й ранку вони були на території міста Мелітополь, а потім окремі підрозділи почали отримувати команди щодо виїзду, евакуації з міста", – каже мер Мелітополя.

Федоров пояснив, що співробітники прокуратури та СБУ евакуйовувалися, бо були точно не здатні захищатись проти озброєних людей.

"В тій кількості вони не здатні зробити те, що всі очікують, що хтось буде захищати... Це неможливо. Тому приблизно о 2-й годині остання військова частина, я отримав дзвінок від керівника військової частини, покинула місто", – пояснив він.

Про атмосферу в місті

За словами Федорова, у Мелітополі не було якоїсь шаленої паніки.

"Всі завмерли, всі очікували, що буде прояснятися. Звичайно, велика кількість наших мешканців ухвалили рішення, що жінки і діти мають виїхати з міста. Чи було це масовим? На мою думку – ні", – сказав очільник Мелітополя.

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