Перший крок до трибуналу над Кремлем: у Гаазі запрацював новий слідчий орган, який фіксуватиме злочини проти України

У ньому працюватимуть прокурори з нашої держави, Євросоюзу, Сполучених Штатів, а також представники Міжнародного кримінального суду.

У нідерландській Гаазі відкривається Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України, йдеться в ТСН.

У ньому працюватимуть прокурори з нашої держави, Євросоюзу, Сполучених Штатів, а також представники Міжнародного кримінального суду. Загалом близько 20 прокурорів. Вони розслідуватимуть, збиратимуть та зберігатимуть докази для майбутніх судових процесів - як на рівні окремих держав, так і на міжнародному. Завдання центру підготувати документ - судовий позов, який беде розглядати згодом трибунал - двома мовами - українською і англійською.

Усе це стане основою для виплат репарацій і визнання російської агресії на світовому рівні.

“У нас є величезна кількість доказів, які доступні в різних юрисдикціях. І я постійно кажу, що ніколи в історії ми не мали стільки доказів агресії, скільки маємо сьогодні”, - твердить президент євроюсту Владислав Харман.

Також у Гаазі запрацював реєстр збитків, які Росія завдала Україні.

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