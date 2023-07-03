Перший крок до трибуналу над Кремлем: у Гаазі запрацював новий слідчий орган, який фіксуватиме злочини проти України

У ньому працюватимуть прокурори з нашої держави, Євросоюзу, Сполучених Штатів, а також представники Міжнародного кримінального суду.
У нідерландській Гаазі відкривається Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України, йдеться в ТСН.
У ньому працюватимуть прокурори з нашої держави, Євросоюзу, Сполучених Штатів, а також представники Міжнародного кримінального суду. Загалом близько 20 прокурорів. Вони розслідуватимуть, збиратимуть та зберігатимуть докази для майбутніх судових процесів - як на рівні окремих держав, так і на міжнародному. Завдання центру підготувати документ - судовий позов, який беде розглядати згодом трибунал - двома мовами - українською і англійською.
Усе це стане основою для виплат репарацій і визнання російської агресії на світовому рівні.
Також у Гаазі запрацював реєстр збитків, які Росія завдала Україні.
Читайте також:
Родина з Донеччини, яка втратила приватну ферму, змогла відродити все з нуля на Полтавщині навіть з більшим масштабом
На Київщині чоловік збудував собі приватне бомбосховище, пускає туди і сусідів: який має вигляд споруда
Оріхів потерпає від авіаційних бомб, але містом досі їздить пара волонтерів, яка годує сотні покинутих тварин