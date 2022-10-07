Перший "Нобель" в історії незалежної України – лауреати дізнались про неї з новин

Центр громадянських свобод отримав перший "Нобель" в історії незалежної України, йдеться в ТСН.

Разом з українцями нагороду отримали білорус-політв'язень Алесь Біляцький, засновник правозахисної спілки "Вясна", та нещодавно закрита в Росії правозахисна організація "Меморіал".

Лауреати цього року, заявили в Нобелівському комітеті, представляють громадянські суспільства у своїх країнах. Вони роками "захищали право критикувати владу і захищали фундаментальні права людей, зробили надзвичайні внески аби документувати воєнні злочини російських та проросійських сил - зокрема в Чечні та Україні".

Українські правозахисники у коментарі ТСН повідомили, що для них "Нобель" став несподіванкою.

"Ми не знали і ми цього не очікували, це було повним сюрпризом, все дізнались з новин. Це дає великий сигнал світові, чому відбувається війна. Бо є дві авторитарні країни на сьогодні – Росія і Білорусь, які напали на демократичну країну, і це війна проти демократії і прав людини. Власне, якби в Росії і Білорусі не було проблем із правами людини, це були демократичні країни, то не очікували б від них ніякої війни", - заявив постійний експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з медицини отримав Сванте Паабо з формулюванням "його відкриття щодо геномів вимерлих гомінід та еволюції людини".

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