Перший раз втік, другий — відмовився від свідчень: чому ДБР досі не допитало Порошенка

Перший раз втік, другий — відмовився від свідчень: чому ДБР досі не допитало Порошенка

Очільник ДБР Олексій Сухачов пояснив, чому його підлеглі досі не змогли допитати п'ятого президента Петра Порошенка.

В. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов прокоментував інцидент, коли п'ятий президент Петро Порошенко прибув до ДБР, однак уже за сім хвилин залишив приміщення Бюро, мотивуючи це запізненням слідчого.

Про це Сухачов розповів 10 лютого у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Слідчий викликав пана Порошенка на допит. Пан Порошенко відвідував ДБР, але трішки раніше, ніж зазначено було у повістці. По-друге, під час свого перебування у ДБР слідчий спустився до пана Порошенка через 7 хвилин, але пан Порошенко повернувся і покинув залу ДБР", — сказав очільник Бюро.

Очільник ДБР розповів, чому слідчий не зміг допитати Порошенка

За словами Сухачова, наступного разу допит Порошенка теж не відбувся, адже п'ятий президент відмовився від свідчень.

"Слідчий ініціював вказаний допит. Пан Порошенко прибув на нього. Під час початку допиту... Він не відбувся, тому що він оголосив, що він відмовляється від надання показів та залишив будівлю", — зазначив Сухачов.

Нагадаємо, що 19 січня із другої спроби Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку, якому закидають державну зраду і фінансування тероризму. Перше засідання в цій справі тривало пів дня і супроводжувалося протестами.

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