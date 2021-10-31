Перший удар байрактара: чи дійсно був український наступ у "сірій зоні" Донбасу

Перший удар байрактара: чи дійсно був український наступ у "сірій зоні" Донбасу

Це уперше в зоні ООС українські військові ювелірно використали зброю майбутнього — турецький безпілотник Bayraktar, що викликало істерику російських пропагандистів.

Російські пропагандисти ще на початку тижня розпочали звинувачувати Україну у дестабілізації на Донбасі. Кремль кричить про наступ ЗСУ, налаштовує проти України своїх симпатиків на Заході і відмовляється від турецьких мандаринів.

То що так налякало окупантів? Що зробили українські військові у "сірій зоні"? І чому вперше в нашій історії довелося завдати удару по ворожих укріпленнях легендарним байрактаром?

Щоби з’ясувати це, наш журналіст Андрій Цаплієнко мусив зайти в селище на непідконтрольній Україні території. Про це йдеться 31 жовтня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Старомар’ївка офіційно є частиною Мирненської військово-цивільної адміністрації. А фактично це — нічия земля, яку не контролює Україна, "сіра зона" між українським "нульовим рубежем" та передовими позиціями бойовиків. І, схоже, жителі Старомар’ївки навчилися діставати зиск з обох боків.

"У людей, які живуть на цьому березі річки, російські та так звані "ДНРівські" паспорти, на номерах їхніх автівок три літери "ДНР", але через їхнє бажання отримувати гуманітарну допомогу з підконтрольної території і розпочалось загострення, через яке українська армія була змушена використати свою насучаснішу зброю — безпілотники Bayraktar", — розповідає Цаплієнко.

Старомар’ївка живе подвійним життям. За словами журналіста, тут важко знайти того, хто готовий говорити на камеру. Та за показовою агресією ховається страх. Місцеві вибачаються за образливі слова, щойно вимикається мікрофон.

Перший удар "Байрактара": чи був український наступ в "сірій зоні"?

"Ти не знаєш, що це таке, з мішком на голові потрапити на підвал", — стримано пояснюють вони журналістові.

Заїхати машиною до Старомар’ївки можна лише з окупованої території. Тому скрізь на автомобілях у селі — номерні знаки на авто з ворожим триколором.

Голова Мирненської військово-цивільної адміністрації Володимир Весьолкін зайшов до Старомар’ївки, коли місцеві попросили допомогти запастися вугіллям на зиму. Саме його гуманітарний візит на неконтрольований берег Кальміусу російська пропаганда назвала "українським наступом на ДНР".

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Військові контролювали периметр села під час зустрічі з місцевими жителями. Український прапор і кілька бійців у формі з тризубом на сільській вулиці настільки перелякали бойовиків, що вони викотили важкі гаубиці та почали гатити по правому берегу Кальміусу із заборонених калібрів. Але замість військових укріплень, ворожа артилерія трощила будинки мирних жителів.

Під час обстрілу селища загинув Георгій Халіков — улюбленець побратимів і військових кореспондентів, той, хто завжди міг розказати і показати журналістам справжню війну. "Дядя Жора" — так шанобливо зверталися до нього товариші й усе село Гранітне. Бійця везли до шпиталю, намагаючись врятувати. Але поранення не залишало йому шансів вижити. Чоловік загинув, прикривши собою побратимів.

Командир окремої механізованої бригади Дмитро Брижинський звернувся до командування з проханням про підтримку вогневими засобами. Через п’ять хвилин після прохання комбрига у підрозділі безпілотної авіації отримують наказ "вразити гармату" — ту саму, постріл якої вбив "Дядю Жору".

Це уперше на Донбасі українські військові ювелірно використали зброю майбутнього — турецький безпілотник Bayraktar.

Нагадаємо, що увівторок, 26 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

Німеччина та Франція висловили "занепокоєння" застосуванням Україною Bayraktar на Донбасі. Заява США була дещо зваженішою на користь Києва. Вашингтон зазначив, що "російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості".

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