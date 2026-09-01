Перший дзвоник з президентом та в укритті: Зеленський відвідав ліцей, зруйнований РФ у перші дні війни (відео)

Володимир Зеленський у ліцеї на Київщині. ФОТО: ТСН / © ТСН

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До ліцею на Київщині, який російські війська зруйнували в перші місяці повномасштабної війни, у День знань завітав президент України Володимир Зеленський. Втім, святкування перервала повітряна тривога. Глава держави разом із дітьми спустився до укриття, де поспілкувався з першачками.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

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Разом з ним до ліцею завітали міністр освіти та науки Андрій Бутенко та голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Цей ліцей був знищений у березні 2022 року — на початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань. Її відновили минулого року та повернулися до навчань.

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Під час візиту президент оглянув їдальню. Відсьогодні в Україні запроваджено безоплатне гаряче харчування для всіх школярів.

Через чергову повітряну тривогу Зеленський поспілкувався з дітьми в укритті: першокласники вгадували слово та робили руханку.

Володимир Зеленський у ліцеї на Київщині. ФОТО: ТСН / © ТСН

Ліцей зазнав серйозних руйнувань у перші дні війни

В коментарі ТСН президент зазначив, що вдячний і вчителям і батькам дітей за те, що діти залишаються в Україні, бо це є важливим. Зеленський сказав, що хотілося б, щоб школярі не зустрічали 1 вересня в бомбосховищах, але росіяни, на жаль, роблять наших дітей учасниками війни.

Дата публікації 10:57, 01.09.26 Кількість переглядів 23 Росіяни зруйнували його у 2022-му: Зеленський приїхав до відбудованого ліцею на 1 вересня

«Зрозуміло, що дітки маленькі, і дуже хотілося б, щоб вони своє перше вересня зустрічали не в бомбосховище. Тобто, від цього у мене особисто радості немає, але ти розумієш, що вони так сприймають, що Україна бореться, але вони такі маленькі», — сказав він.

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Володимир Зеленський відзначив, що ліцей вдалося відбудувати після значних руйнувань, яких він зазнав на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент подякував місцевій владі та батькам школярів, які долучилися до відновлення навчального закладу. Він також відзначив сучасну спортивну інфраструктуру та оновлений харчоблок.

Окремо Зеленський подякував працівницям шкільної кухні, які, попри ризик повітряної тривоги, почали готувати для дітей ще від п’ятої ранку.

«Немає головного — миру. Це правда. Ми, безумовно, зробимо все, щоб це сталося», — сказав президент.

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Володимир Зеленський у ліцеї на Київщині. ФОТО: ТСН / © ТСН

РФ хотіла зірвати початок навчального року — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Росія протягом останніх двох тижнів активно атакувала інфраструктуру України, намагаючись зірвати початок нового навчального року.

Зеленський також висловив невдоволення реакцією міжнародної спільноти на російські атаки. Він зазначив, що в той час, коли Україна продовжує боротися за життя людей, частина міжнародних партнерів перебуває у відпустках.

«Дуже неприємний факт, що хтось відпочиває, а хтось бореться за життя», — сказав президент.

Президент також відзначив наявність укриття у школі, де побував, і наголосив, що безпека дітей є пріоритетом.

«Радий, що є бомбосховище в школі. Напевно, можна ще покращити інфраструктуру, але тим не менш усе на достатньо високому рівні і безпечно. Це найважливіше», — сказав Зеленський.

Україна надалі працюватиме над облаштуванням укриттів — Зеленський

Володимир Зеленський наголосив на важливості того, що українські діти повертаються до очного навчання, однак визнав, що не всі школи поки мають укриття та необхідну інфраструктуру на належному рівні.

«Дуже важливо, що діти пішли до школи, що багато всього підготовлено. На жаль, не всі школи облаштовані на високому рівні. Усе це треба дотискувати», — сказав президент.

За словами Зеленського, держава має й надалі працювати над облаштуванням укриттів, транспортом та іншими умовами для безпечного навчання, адже діти заслуговують на кращі умови.

Зеленський підкреслив, що українські школярі нині проходять один із найскладніших етапів разом зі своїми батьками та всією країною.

«Не можна казати, що вони маленькі, вони зараз не розуміють, а потім зрозуміють. Вони вже багато всього розуміють», — зазначив президент.

Нагадаємо, перший день у школі для учнів ліцею №16 в Києві розпочався в укритті через атаку реактивних БПЛА. Першачки Києва заспівали «Смарагдове небо» під час атаки.

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