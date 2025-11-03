Перший поїзд на території України, вузькоколійки та скандальний наказ комуністів: що відомо про створення залізниці

Архівні фото з вокзалу / © ТСН

Реклама

4 листопада — професійне свято залізничників. Людей, яких від 24 лютого почали називати «залізними».

Кореспондентка ТСН Валентина Доброта дослідила не лише історію зародження нині однієї з найбільших на євразійському континенті залізниць, а й її роль під час воєн.

Історія залізниці

Понад півтора століття тому перший поїзд на території сучасної України їхав тим самим маршрутом, що нині «Перемишль -Львів». Вагони звісно були іншими, пасажири інакше одягнуті. А на всіх станціях маршруту поїзд вітали сотні людей та музики. Те що для нас нині звичне і буденне, тоді було чимось неймовірним і вражаючим.

Реклама

У 1861 році, з Перемишля до Львова перший потяг виїхав о 10 ранку і поїздка тривала 4 з половиною години. Директор музею Львівської залізниці каже, ці 97 з гаком кілометрів від Перемишля до Львова тоді звели у рекордні терміни — менше ніж за рік. І це попри народні протести.

«Їм було дивно, що якось машина залізна димить, пихтить, робить роботу і звичайно придумали страшилки. Перестануть кури нестися, яєць не буде, корови перестануть доїтися», — каже Роман Патик.

Пасажири першої залізниці — виключно еліта. Прості люди спочатку боялися не зрозумілої для них техніки. Та й ціни на квитки для них були недосяжні.

Каси були поділені на категорії і пасажири різних класів між собою не перетиналися. Тоді між вагонами різних категорій була прірва. Оксамитові дивани для першого та розбірні дерев’яні лавки — для пасажирів третього класу.

Реклама

На той час, як з Перемишля до Львова відправився перший потяг, Європа вже оцінила усі переваги залізниці насамперед для економіки. Адже британська з’явилася за тридцять років до цього.

Нафта, сіль, деревина — на західній частині українських земель. На півдні та центрі — зерно та цукор. Чумацькі перевезення застаріли і потребували оновлення. Через 4 роки після запуску гілки з Європи — побудують відтинок «Одеса -Балта». На спорудженні — до 30 тисяч осіб. Солдати, селяни і арештанти.

Історія вузькоколійок

У важкодоступних через географічні особливості місцях з’являються вузькоколійки. Ширина рейок половина стандарту — сімсот п’ятдесят міліметрів. Вартість залізниці схожої на іграшкову — значно нижча і зводити її легше.

«Вузькоколійки були у багатьох регіонах, їх було сотні, якщо не тисячі. Десь це були тільки вантажні перевезення, десь пасажирські в цілому це була мережа така велика по всій країні і забезпечували у цьому регіоні і транспортне і вантажне сполучення, а зараз це основна артерія для пасажирських перевезень», — каже Олег Заблудовський.

Реклама

Як війни впливали на залізницю

Перша українська залізниця була приватна. Вже пізніше — збиткові та стратегічні напрямки передали державі. Під час Першої світової війни залізницю знову розбудовують. Але вже для воєнних потреб.

Історик Володимир Сергійчук каже, що рейки завжди впливали на хід воєн. Скажімо, Українська Народна Республіка до певного часу трималася, зокрема, завдяки залізничникам. Вони блокували спроби російських більшовиків захопити, скажімо, Донбас. Аж поки революціонер Лев Троцький не віддав наказ прибрати із залізниці всіх українців, котрим росіяни не довіряли.

Перша залізнична гілка з України недарма була прокладена з Європи. За півтора століття курс не змінився. І заміна колій на європейський стандарт має стати ще однією складовою нашого не простого шляху.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 новини 3 листопада. Бєлгородці масово КРАДУТЬ генератори. ЗАМОРОЗКИ в Україні