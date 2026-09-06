Перший візит представників Трампа до Києва: головні заяви та подробиці

Посланці Трампа і Володимир Зеленський / © Associated Press

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У неділю, 6 вересня, до Києва вперше прибули представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер після чергового візиту до Москви, де вони провели переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками зустрічей в українській столиці американські посланці заявили про підготовку нового «пакета мирних пропозицій» та висловили сподівання на повернення до тристороннього формату переговорів за участі України, США та Росії.

Про головні заяви сторін повідомляє ТСН.ua.

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Переговори в Києві стали продовженням дипломатичних контактів американської сторони з Москвою та Києвом. Перед поїздкою до української столиці Віткофф і Кушнер вкотре відвідали Москву, де зустрілися з Путіним, після чого вирушили до Києва.

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Загалом у столиці України відбулося три раунди переговорів президента Володимира Зеленського з представниками Трампа. До української переговорної групи увійшли голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця. До діалогу також долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським на Софійській площі. Президент України, вітаючи американських представників, зазначив, що Київ давно очікував на їхній приїзд, та розповів, що російська сторона не дозволила американській делегації прилетіти до України літаками, попри готовність українських аеропортів прийняти гостей.

«Значний прогрес» і нові ідеї

За словами Стіва Віткоффа, після переговорів із російською стороною у США бачать «значний прогрес» у дипломатичному процесі. Американський представник також заявив, що його делегація привезла до Києва нові ідеї.

Водночас Віткофф визнав, що для досягнення домовленостей Україні та Росії доведеться піти на компроміси. За його словами, головним завданням переговорного процесу залишається звуження розбіжностей між сторонами.

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Американський посланець заявив, що Вашингтон вважає, що наразі існують «усі необхідні передумови» для просування до потенційної домовленості.

Кушнер анонсував новий «мирний пакет»

Однією з головних заяв за підсумками переговорів у Києві стало повідомлення Джареда Кушнера про роботу над комплексним «пакетом мирних пропозицій», яку доручив підготувати Дональд Трамп.

Кушнер наголосив, що метою американського президента є не просто припинення бойових дій, а створення рамкової угоди, яка забезпечила б довгостроковий мир.

«Йдеться не лише про припинення конфлікту. Президент Трамп передусім зосереджений на тому, як створити рамкову угоду, яка б дійсно могла привести до тривалого миру», — заявив Кушнер.

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За його словами, до розробки цього плану залучені представники різних структур американського уряду. Вони мають визначити, які саме елементи необхідні для забезпечення тривалого миру та що потенційна домовленість може означати для України, Росії та міжнародної спільноти.

США хочуть повернути тристоронній формат

Ще одним важливим результатом переговорів стала заява Кушнера про можливість повернення до тристороннього формату переговорів між Україною, США та Росією.

Американський представник зазначив, що Вашингтон уже мав досвід безпосереднього спілкування з обома сторонами в такому форматі близько шести місяців тому. За його словами, саме повернення до тристоронніх контактів є одним із напрямів, який він та Віткофф вважають продуктивним.

«Одна з речей, яку ми зі Стівом вважаємо дійсно продуктивною, — це повернення до тристороннього формату», — сказав Кушнер.

Він висловив сподівання, що найближчим часом у цьому питанні вдасться досягти прогресу. При цьому представник Трампа наголосив, що йдеться не лише про обговорення загальних політичних питань, а й про конкретні кроки для деескалації.

Позиція України щодо Донбасу не змінилася

Під час спільної пресконференції Зеленський окремо наголосив, що позиція України щодо Донбасу залишається незмінною. Президент зазначив, що питання східних територій не можна розглядати у відриві від усієї війни, оскільки Донбас є однією з головних територіальних цілей Росії та важливим геополітичним форпостом України.

Зеленський також припустив, що після виборів у Росії Кремль може провести нову мобілізацію для посилення наступальних дій саме на цьому напрямку.

Таким чином, попри заяви американської сторони про прогрес, територіальне питання залишається одним із найскладніших аспектів потенційного мирного врегулювання.

Київ очікує від США додаткової підтримки

Зеленський також заявив, що в разі продовження війни протягом зимового періоду Україна розраховує на додатковий пакет підтримки від Сполучених Штатів.

За його словами, Київ прагне забезпечити надійну підтримку як із боку США, так і з боку європейських партнерів. Особливе значення президент надав посиленню української протиповітряної оборони та підтримці енергетичної системи.

«Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку — і щодо ППО, і щодо енергетичної підтримки», — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що Росія останніми днями суттєво посилила повітряні атаки по Україні. Київ, за його словами, відповідатиме на російські удари, однак головним пріоритетом залишається дипломатичний шлях до зниження рівня ескалації.

Україна готує «план Б»

Паралельно Україна готується до можливого продовження російських атак. Зеленський розповів, що десятки українських компаній уже працюють над технологіями для масового перехоплення реактивних дронів.

Цей напрям президент назвав «планом Б», тоді як основним сценарієм для України залишається дипломатичне врегулювання.

«План А — максимально прискорити дипломатичні можливості, щоб зменшити ескалацію», — наголосив Зеленський.

Президент також із гумором відзначив присутність американських представників у Києві, натякнувши на відсутність російських ударів по столиці впродовж їхнього перебування.

«Ви сьогодні спрацювали краще, ніж системи Patriot. Прилітайте частіше, у наших людей буде можливість трішки пожити», — сказав Зеленський.

Віткофф про контакти із Путіним

Окремо Стів Віткофф заявив, що ефективна комунікація з Володимиром Путіним є, на його думку, необхідною умовою для припинення війни.

Американський представник наголосив на важливості збереження каналів зв’язку з російським президентом та встановлення особистих робочих відносин. За його словами, без комунікації між сторонами шанси на результативне врегулювання конфлікту є мінімальними.

Віткофф також заявив, що під час переговорів Путін та його політична команда ставилися до американської делегації з повагою.

Чи можливе завершення війни до зими

Джаред Кушнер водночас визнав, що завершити бойові дії до настання зими буде надзвичайно складно. За його словами, наразі неможливо точно спрогнозувати, коли саме сторони зможуть досягти та підписати потенційні домовленості.

Він наголосив, що у дипломатії «нічого не завершено, доки все не завершено», а тому переговорний процес потребує подальшої роботи.

Водночас Кушнер висловив сподівання на прогрес найближчим часом. У центрі подальших зусиль США залишаються підготовка нового мирного пакета, пошук компромісів між Києвом і Москвою та можливе відновлення безпосереднього тристороннього діалогу між Україною, Сполученими Штатами та Росією.

Нагадаємо, за інформацією видання Financial Times, майбутнє територій Донбасу, які досі перебувають під контролем України, стало центральним питанням переговорів американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час їхніх контактів із представниками України та Росії.

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